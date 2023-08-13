Первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске сыграли юниоры Белоруссии и России

Сегодня, 13 августа, состоялось открытие новой ледовой арены в Новосибирске.

Рядом с ареной было организовано пять приветственных зон.

В первой зоне посетители могли попробовать блюда представителей новосибирского гастро-сообщества.

Следующие три зоны включали в себя локации, развлекающие посетителей. Дети могли поиграть в различные игры и разрисовать лицо красками, попрыгать на батуте под присмотром инструктора, а родителям почитать о строительстве арены и посетить фото-зоны, и сделать снимок на память.

С 12 часов дня и до официального открытия посетителей развлекал ведущий и приглашенные танцевальные коллективы.

Кроме того, на сцене прошел розыгрыш билетов на официальное открытие арены.

В каждый сектор ледовой аренды предусмотрен свой вход. Найти его просто, так как на входе размещены таблички с номером сектора.

Перед открытием зрители могли не только осмотреть арену, которая оказалась просто огромной, но и насладиться живой музыкой скрипки.

Стоит отметить, что на этажах арены также были выставлены развлекательные VR-аттракционы. Зрители могли сделать «живое фото» и отправить себе фото-открытку на почту.

За час до открытия игроки юниорских сборных Республики Беларуси и России провели разминку.

В первые минуты открытия официального открытия зрители увидели несколько номеров на льду. Затем к шоу присоединилась певица Жанет, а за ней на лёд выкатили большой муляж шайбы с всеми любимым маскотом Снеговика.

Вслед за Снеговиком к шоу подключился Чебурашка с детской командой ХК «Сибирь».

Шоу-открытие закончилось песнью «Россия, моя Россия» под которую началась заливка льда.

Спустя несколько минут команды двух сборных были представлены зрителям.

— Вы заслужили этот праздник, — отметил в своем вступительном слове Владислав Третьяк, президент федерации хоккея России.

Также в открытии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков.

— Я надеюсь, что на новую арену перенесется дух предыдущей. Если понадобится, то мы готовы предоставить спортсменам и болельщикам арену 24 часа в сутки, — отметил Травников.

Затем последовало символическое вбрасывание первой шайбы в котором участвовали Владислав Третьяк и Андрей Травников.

Первая встреча на новой ледовой арене Новосибирска завершилась победой белорусских юниоров со счётом 3:1.

Закончился день открытия выступлением DJ Smash, который радовал новосибирцев своей музыкой на протяжении часа и грандиозным салютом из цветочного дыма.