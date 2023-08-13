Первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске сыграли юниоры Белоруссии и России

Сегодня, 13 августа, состоялось открытие новой ледовой арены в Новосибирске.
Рядом с ареной было организовано пять приветственных зон.
В первой зоне посетители могли попробовать блюда представителей новосибирского гастро-сообщества.
Следующие три зоны включали в себя локации, развлекающие посетителей. Дети могли поиграть в различные игры и разрисовать лицо красками, попрыгать на батуте под присмотром инструктора, а родителям почитать о строительстве арены и посетить фото-зоны, и сделать снимок на память.
С 12 часов дня и до официального открытия посетителей развлекал ведущий и приглашенные танцевальные коллективы.
Кроме того, на сцене прошел розыгрыш билетов на официальное открытие арены.
В каждый сектор ледовой аренды предусмотрен свой вход. Найти его просто, так как на входе размещены таблички с номером сектора.
Перед открытием зрители могли не только осмотреть арену, которая оказалась просто огромной, но и насладиться живой музыкой скрипки.
Стоит отметить, что на этажах арены также были выставлены развлекательные VR-аттракционы. Зрители могли сделать «живое фото» и отправить себе фото-открытку на почту.
За час до открытия игроки юниорских сборных Республики Беларуси и России провели разминку.
В первые минуты открытия официального открытия зрители увидели несколько номеров на льду. Затем к шоу присоединилась певица Жанет, а за ней на лёд выкатили большой муляж шайбы с всеми любимым маскотом Снеговика.
Вслед за Снеговиком к шоу подключился Чебурашка с детской командой ХК «Сибирь».
Шоу-открытие закончилось песнью «Россия, моя Россия» под которую началась заливка льда.
Спустя несколько минут команды двух сборных были представлены зрителям.
— Вы заслужили этот праздник, — отметил в своем вступительном слове Владислав Третьяк, президент федерации хоккея России.
Также в открытии приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков.
— Я надеюсь, что на новую арену перенесется дух предыдущей. Если понадобится, то мы готовы предоставить спортсменам и болельщикам арену 24 часа в сутки, — отметил Травников.
Затем последовало символическое вбрасывание первой шайбы в котором участвовали Владислав Третьяк и Андрей Травников.
Первая встреча на новой ледовой арене Новосибирска завершилась победой белорусских юниоров со счётом 3:1.
Закончился день открытия выступлением DJ Smash, который радовал новосибирцев своей музыкой на протяжении часа и грандиозным салютом из цветочного дыма.
Фото 2- 6 Артема Рязанова, базовое, 1,7-9 — пресс-службы правительства Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :