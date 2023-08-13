Ледовую Арену в Новосибирске открыли Андрей Травников и Владислав Третьяк

В Новосибирске состоялось торжественное открытие многофункциональной ледовой «Сибирь-Арена». Президент Федерации хоккея России, легендарный хоккеист Владислав Третьяк выступил на церемонии открытия и подарил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову свитер со своим номером и фамилией.

Также в церемонии приняли участие первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, первый замглавы Минспорта РФ Азат Кадыров.

В матче открытия сыграли юниорские сборные России и Белоруссии, составленные из хоккеистов до 18 лет. Встреча закончилась со счетом 1:3 в пользу сборной Белоруссии.

Напомним, общая площадь шестиэтажного комплекса новой ледовой арены в Новосибирске составляет 71,2 тысячи квадратных метров. Дворец спорта включает основную и тренировочную арены. ЛДС вмещает 10587 зрителей. После открытия арена станет домашней для местного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь». За 4 часа ледовая арена может быть трансформирована под проведение крупных концертов и праздничных программ.

Строительство ледовой арены началось в 2019 году. Изначально стоимость работ оценивалась в 10,5 млрд руб., но затем выросла до 13 млрд руб. Сдать объект планировали осенью прошлого года, но сроки переносили.

Ранее редакция сообщала, что новый стадион «Сибирь-Арена» оснастили 118 камерами видеонаблюдения.