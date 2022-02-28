Первый проект ремонтной кампании на теплоэлектростанциях в Новосибирске: турбогенератор ТЭЦ-2

В 2022 году это первый проект ремонтной кампании СГК на теплоэлектростанциях Новосибирска. Он повысит надежность турбины, кроме того, оборудование потребует меньше топлива — примерно на 5 тысяч тонн в год.

30 сотрудников компании «Сибирьэнергоремонт» (СибЭР, входит в структуру СГК) заканчивают работы на турбогенераторе №7 ТЭЦ-2.

Вложения в проект составили 22,5 млн рублей.

Седьмой турбогенератор — высокой мощности, работает на давлении 130 атмосфер. Для сравнения, на ТЭЦ-2 действуют и агрегаты с более низкими параметрами работы — 90 атмосфер.

По итогам 2021 года турбина с генератором выработали порядка 168 тысяч МВт*ч — при общем объеме производства ТЭЦ-2 991 тысяч МВт*ч электроэнергии.

Тем не менее, на период ремонта перераспределения нагрузки турбины на оборудование других станций не потребовалось.

«ТЭЦ-2 вырабатывает электричество согласно режимам, установленным для нас Системным оператором Единой энергосистемы. В режимах, которые нам были заданы на январь и февраль, оператор уже учел вывод в ремонт турбогенератора», — начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Новосибирской ТЭЦ-2 Марс Уразбахтин.

Ранее турбогенератор проходил капитальный ремонт пять лет назад.

Мероприятия повысят надежность турбины и сократят расход пара при производстве электроэнергии. Ожидается, что отремонтированный агрегат потребует меньше топлива примерно на 5 тысяч тонн в год. Снижение удельного расхода пара составит 350 кг на один МВт произведенной электроэнергии — до 5 410 кг.

Очередной проект ремонтной программы 2022 года выполняет ТЭЦ-4 — станция ведет работы на котле №8.