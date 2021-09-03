Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

В Красноярске начал работу первый в Сибири магазин с электронными ценниками (ЭЦ). Проект в Сибирском федеральном округе реализует ООО «Цифровые технологии ритейла» («ЦТР»). Первой торговой сетью, начавшей переход на электронные ценники, стала сеть «Красный Яр».

— Ежедневно в сети наших гастрономов меняется в среднем 500 ценников, в пиковые моменты их число достигает 1000, — прокомментировала генеральный директор гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Анжела Рябова. — Замена ценника —операция, не добавляющая стоимости, но мы измерили ее хронометраж и выяснили, что сотрудник торгового зала в среднем тратит на один ценник до 52 секунд своего времени. Таким образом в месяц на эту операцию один магазин тратит более 170 часов. Опыт европейских ритейлеров доказывает, что электронные ценники позволяют высвободить до 10% времени персонала. Это время мы направим на повышение уровня сервиса в магазине: разгрузим кассовые зоны, улучшим выкладку товара и другие процессы, которые позволят нам стать лучше для наших покупателей.

Электронные ценники — компактные беспроводные модули, работающие на базе технологий «электронной бумаги» (e-paper) и электронных чернил (e-ink), — позволяют повысить эффективность бизнеса, отмечают в «ЦТР». Использование электронных ценников компании в более чем 50 торговых точках таких сетей как «Магнит», «Верный», Tele2 и других в европейской части России показало, что эта технология позволяет увеличить розничный торговый оборот магазина в среднем на 3%, а фронтальную маржу (доход) — на 1%. Такой эффект достигается благодаря сокращению объёма ручного труда: по данным клиентом «ЦТР», экономия рабочего времени составляет не менее 2,5 часов в смену для каждого сотрудника, т.к. изменение цен во всех оборудованных торговых точках происходит моментально — им управляет один оператор, есть возможность автоматически задавать срок действия акций. Эксплуатация модулей в торговом зале осуществляется сотрудниками торговой точки через мобильное приложение в смартфоне.

— Важно, что «Красный Яр» как первая в Сибири сеть, которая внедряет электронные ценники, начала не с пилотного проекта, не с 10-20 ценников, а с магазина, полностью трансформированного в цифровой формат, — отметил Михаил Ланцов, исполнительный директор компании «Цифровые технологии ритейла». — Внедрение инфраструктуры электронных ценников позволит сети создать качественно новые эффективные коммуникации с клиентами.

В планах компании реализовывать вместе с заказчиком не только текущие портфельные решения, как контроль выкладки товара в торговом зале, но также работать над такими новыми сервисами, как «управление вниманием».

— Надеемся, что наше сотрудничество продемонстрирует высокие показатели эффективности и позволит значительно масштабироваться в рамках этой сети уже в самое ближайшее время. Также мы запустили переговорный процесс с региональными властями с целью включить работу по внедрению инфраструктуры электронных ценников в систему государственно-частного партнерства, — добавил Ланцов.

Ожидается, что в течение сентября электронными ценниками будут оборудованы ещё два магазина сети «Красный яр» — под брендом «Батон».

ГК «Красный Яр» развивает сеть в 2 форматах: гастрономы «Красный Яр» (65 точек) и дискаунтеры «Батон» (135 точек). Первый гастроном сети был открыт в 1997 году. Сейчас через сеть гастрономов проходит более 100 тыс. покупателей в день. Ритейлер работает в 25 населенных пунктах Красноярского края и республики Хакасия, имеет собственный распределительный центр.