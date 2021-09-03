Выгодные пакеты РКО в Банке Акцепт!

Вы можете приобрести пакет платежей по РКО: «Начало», «Базовый», «Эффективный», «Успешный», «Активный», «Всё включено». Каждый из них имеет функционал, наиболее отвечающий потребностям и сфере вашего бизнеса. Есть предложения для ИП и даже организаций ЖКХ.

Выбирая РКО от Банка Акцепт, вы получаете набор опций:

весь комплекс услуг в одном договоре;

удобный Интернет-банк;

корпоративные карты;

СМС-информирование к счету;

инкассация.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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