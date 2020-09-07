Туроператоры заказали в три раза меньше выездных рейсов, чем в 2019 году

— Пандемия больнее всего ударила по отраслям, связанным с перемещением людей: туризм, перевозки, обслуживание. Выездной туризм закончился в начале марта. В этом году он точно не восстановится. Дай бог, чтобы в 2021 году объемы приблизились к 2019 году, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель правления «Новосибирской ассоциации туристских организаций» (НАТО) Дмитрий Микитченко.

— В этой ситуации Новосибирская область находится в невыгодной ситуации, по сравнению с соседними регионами, — подчеркивает Микитченко. — Слава богу, в полную силу заработали санатории. Это дает определенный оптимизм на сезон 2020-2021 года.

По въездному туризму аналогичная ситуация. Больше всего пострадали средства размещения и туроператоры, работающие на въездные потоки из Юго-Восточной Азии и Японии. Только с июля им удалось более-менее перестроится на прием российских граждан, когда регионы начали снимать ограничения с этого вида деятельности.

— Места размещения в регионах Сибири также достаточно плотно расписаны. Думаю, что в итоге они получат хороший объем, но конечно, меньше. чем в прошлые сезоны, потому что открылись только в июле, — констатирует он.

Председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников отметил, что в последнее время увеличилось количество чартерных рейсов, которые крупные туркомпании, занимающиеся ввозным туризмом, запустили между регионами России. Например, Anex Tour запустил чартеры в Хакасию.

— Программа полетов открылась только в середине августа. После открытия границ федеральные операторы поставили на привычные курорты достаточно большое количество рейсов, но спрос оказался не таким взрывным, как ожидалось. Пока мы видим, что полетная программа (по количеству рейсов, выставленных компаниями) в три раза меньше, чем в 2019 году. Какова заполняемость рейсов — будет понятно в конце октября, — комментирует Дмитрий Микитченко. — К примеру, все морские курорты были привязаны к отдыху с детьми, а он уже закончился. Так что параметры выездного туризма не восстановятся, даже по отношению к аналогичным месяцам прошлого года. Но само по себе восстановление цепочек нас воодушевляет. У людей появилась возможность куда-то выехать и вернуться отдохнувшими.

Говорить о предварительных результатах выхода туротрасли из самоизоляции и открытия международных рейсов эксперт НАТО пока отказался, отметив, что раньше конца октября-середины ноября итоги летнего сезона подводить рано.

2020-2021

Эксперт также отказался делать прогноз по будущему сезону «зима», отметив, что только к середине октября, при понимании эпидемиологической ситуации и открытии популярных у сибиряков зимних направлений в Таиланд, Египет и т.д., можно будет делать какие-то выводы.

При этом Микитченко подчеркнул, что официально с сибирского туристического рынка за время самоизоляции не ушел никто. Но пока сложно говорить о том, сколько участников рынка работают фактически, так как многие из тех, кто был задействован в цепочках расчетов между турагентами и туроператорами, по-прежнему работают с клиентской базой, чтобы ее не потерять.

— С одной стороны, продолжается претензионная работа по возврату средств от перевозчиков и отелей за отдых, который пропал во время пандемии. С другой — господдержка с субсидированием мотивирует компании не сокращать персонал, в противном случае они потеряют право на беспроцентное списание займа на оборотку. Скандалов, связанных с невыполнением обязательств перед клиентам, ни в Новосибирске, ни в других регионах Сибири мы не замечали. Сейчас многие участники рынка проводят оптимизацию, отказываются от офисов, переходят на работу в удаленном формате. Надеемся, что смогут сохранить персонал и свое направление в бизнесе, а после окончания пандемии — вернуться в строй, — резюмировал Дмитрий Микитченко.

Фото: pixabay.com, автор- juno1412