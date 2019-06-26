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Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома

  • 26/06/2019, 12:30
Акция действует до 31 августа 2019 года включительно.

Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого домаВ Россельхозбанке (АО)  стартует акция по ипотечному кредитованию «Дом мечты». Заемщики могут оформить ипотеку на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 10,5% годовых. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет. 

Акция действует до 31 августа 2019 года включительно. Подробности акции и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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