Пешеходный мост над улицей Ипподромской разваливается

Жители города жалуются на состояние пешеходного моста через Ипподромскую магистраль. Его построили 95 лет назад, но капитального ремонта объекта за все эти годы никто не проводил. Муниципалитет находил деньги только на ямочный ремонт.

Отметим, состояние моста, который расположен над Ипподромской улицей во дворе улицы Сибревкома, новосибирские эксперты осенью 2020 года признали неудовлетворительным. Позже мэрия города, заявила, что отремонтируют мост летом 2021 года.

— В 2020 году управление по строительству подземных сооружений провело обследование пешеходного моста над Ипподромской магистралью, в результате которого было принято решение до конца марта 2021 года разработать проект капитального ремонта моста через реку Каменка по улице Сибревкома. В летний сезон будет проведен сам капитальный ремонт моста, — сообщали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Но лето идет, работы не ведутся, а мост разваливается. Жители Новосибирска размещают видео о состоянии объекта в соцсетях и сети Интернет.

Напомним, ранее прокуратура Новосибирской области провела проверку, установила, что мост уже пять лет находится в плохом состоянии, и обязала мэрию города отремонтировать его. Иначе дальнейшая эксплуатация моста будет создавать угрозу для горожан.