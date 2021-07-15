Две заявки из Сибири вошли в последний набор по созданию научно-образовательных центров

В Министерстве науки и высшего образования РФ подвели итоги третьего отбора научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), которые получат федеральное финансирование. В этот раз на участие заявились 28 регионов — поданы 14 заявок, в том числе от Новосибирской области: НОЦ «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» (аграрное и медицинское направление). Одна из заявок была исключена на первом этапе после экспертизы поданных документов.

Судя по опубликованным результатам конкурса, Новосибирская область вошла в тройку регионов, чьи НОЦ набрали наибольшее количество баллов.

Согласно первому приложению «Итоговые значения численных показателей критериев отбора программ деятельности центров» у Новосибирска — второе место (56,25 баллов). Столько же набрала совместная заявка Приморского края и Амурской области — научно-образовательный центр мирового уровня «Биоэкономика Дальнего Востока». Первое место у совместной заявки Красноярского края, а также Республик Хакасия и Тыва — научно-образовательный центр мирового уровня «Енисейская Сибирь» (61,25 балла).

Во втором приложении «Итоговые значения численных показателей критериев отбора программ деятельности центров» у Новосибирской области — третье место (57,5 баллов). На первом месте — НОЦ «Енисейская Сибирь» (62 балла), на втором — НОЦ «Биоэкономика Дальнего Востока» (61,25 балла).

Тем не менее Новосибирск вновь не вошел в пятерку победителей, как и Омская область. В списке, озвученном федеральным министерством, НОЦ «Север: территория устойчивого развития» (Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ), НОЦ «Енисейская Сибирь» (первый климатический НОЦ России), НОЦ «Байкал» (Иркутская область, Республика Бурятия), НОЦ «МореАгроБиоТех» (город Севастополь, Республика Крым), НОЦ «Юга России» (Ростовская область, Волгоградская область, Краснодарский край). То есть заявки всех центров-победителей представлены на конкурс совместно несколькими регионами.

— Мы определили 5 НОЦ-победителей 2021 года. Это говорит о том, что поставленная президентом России задача по созданию 15 научно-образовательных центров мирового уровня выполнена, — цитирует пресс-служба ведомства слова заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. — НОЦ должны обеспечивать трансформацию экономики субъектов за счет реализации портфеля практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов. Мы видим, что практически все центры, которые мы отобрали, являются межрегиональными. Таким образом, активизация межрегионального взаимодействия при личном участии глав субъектов должна способствовать не просто инновационному развитию субъектов, но и экономико-технологической связности территорий.

Помощник президента России Андрей Фурсенко отметил, что программы развития НОЦ нацелены на качественное расширение научно-технологического пространства России. По его словам, регионы, где появляются НОЦ, должны стать локомотивами роста экономики. А главы субъектов, которые представили концепции научно-образовательных центров, должны сосредоточиться на развитии науки и технологий в Российской Федерации.

По итогам 2021 года Министерство науки и высшего образования планирует детально проанализировать деятельность НОЦ.

— Для нас важны показатели динамики развития и результаты деятельности НОЦ. Если по каким-то причинам мы не будем видеть их рост, то примем соответствующие решения, вплоть до лишения статуса мирового уровня. Поэтому сразу ориентируем новобранцев на результативность и выполнение своих планов, — предупредил министр Валерий Фальков. — С этой целью создана рабочая группа Совета научно-образовательных центров мирового уровня.

Как отмечается в пресс-релизе, министерство совместно с представителями экспертного сообщества уже начало работу по формированию предложений по оценке результатов работы НОЦ и планирует в самое ближайшее время представить их членам рабочей группы.

— В прошлом году заявка не прошла, потому что на федеральном уровне наша область была определена как регион с высоким сложившимся научно-образовательным потенциалом, который без поддержки федерального центра реализует программы. И действительно, наш НОЦ работает успешно, — поясняла Мануйлова. — В этом году мы рассчитываем на получение финансирования для открытия и оснащения лабораторий. Здесь федеральный центр пообещал нам дополнительное финансирование. На оборудование одной лаборатории регион может получить 100-120 млн рублей. Всего в области планируется создать от 5 до 7 лабораторий,

Напомним, в конце июня замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова во время пресс-подхода сообщала СМИ, что регион в 2021 году снова подал заявку на финансирование научно-образовательного центра — «Сибирского биотехнологического НОЦ», как и в 2019, и в 2020 годах.

Сегодня в АгроНОЦ/БиоНОЦ Новосибирской области, по словам Ирины Мануйловой, входят 62 проекта, 8 из них имеют отношение к цифровизации АПК.

14 июля Минобрнауки сообщило, что на обновление материально-технической базы научных институтов России ведомство выделит 8 млрд рублей. Из них гранты на 500 млн получат институты СО РАН: 92,7 млн — Институт цитологии и генетики СО РАН, по 46,3 млн рублей. Институт катализа СО РАН, Институт геологии и минералогии СО РАН, Институт теплофизики СО РАН, Институт физики полупроводников СО РАН, Институт «Международный томографический центр» СО РАН, Институт гидродинамики СО РАН, Институт неорганической химии СО РАН, Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий СО РАН и т.д.

Напомним, в 2019 году в рамках постановления без конкурсного отбора образованы 5 НОЦ первой очереди:

Научно-образовательный центр мирового уровня «Техноплатформа 2035» (Нижегородская область),

Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (Пермский край),

Научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные решения в АПК» (Белгородская область),

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня (Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ),

Научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс» (Кемеровская область).

В 2020 году по итогам конкурсного отбора созданы 5 НОЦ второй очереди:

Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего» (Самарская область, Пензенская область, Тамбовская область, Ульяновская область, Республика Мордовия),

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» (Свердловская область, Челябинская область, Курганская область),

Научно-образовательный центр мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (Архангельская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ),

Научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ» (Тульская область),

Научно-образовательный центр мирового уровня «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» (Республика Башкортостан).