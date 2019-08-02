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Пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста к Ледовой арене оценили в 311 млн рублей

  • 02/08/2019, 11:51
Победитель конкурса определится 28 августа.

Пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста к Ледовой арене оценили в 311 млн рублейМуниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», действуя от имени мэрии города Новосибирска, объявило конкурс на строительство пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска.

Срок завершения работ — 31 июля 2021 года.

Начальная цена контракта 311,3 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска.

Согласно документации, проектируемый пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста расположен в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска. Переход совмещённого (надземно/подземного) типа. Предназначен для безопасного и комфортного движения пешеходов через дамбу моста «Октябрьский» к станции метро «Спортивная» Ленинской линии метрополитена и к многофункциональной ледовой арене

Участок под строительство пешеходного перехода располагается в Кировском районе г. Новосибирска со стороны станции «Спортивная» и в Ленинском районе г.Новосибирска — со стороны пляжа «Наутилус», в левобережной пойме р. Обь. Рельеф участка строительства ровный, заросший ивой, тополями и березами. Площадка свободна от застройки. С северной стороны расположена дамба Октябрьского моста.

На участке строительства отсутствуют искусственные сооружения, кроме эстакады метромоста на действующей Ленинской линии метрополитена.

Проектом предусматривается устройство насыпи от уровня отметок существующего рельефа до проектной отметки 97,50 — на стройплощадке со стороны станции «Спортивная». На стройплощадке со стороны пляжа «Наутилус»- территория уже отсыпана от отметок существующего рельефа до отметки 99,80 по проекту «реконструкции автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус».

В зону ведения строительных работ попали существующие подземные городские инженерные коммуникации. Все они выносятся по проекту строительства и реконструкции «Автомобильные дороги общего пользования для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах г. Новосибирска» в соответствии с полученными техническими условиями эксплуатирующих организаций. После «выноса» коммуникаций выполняются работы по сооружению проектируемого пешеходного перехода.

Общая площадь застройки — 992 кв. м, площадь подземного пешеходного перехода — 263,6 кв.м, площадь надземного пешеходного перехода — 728,4 кв.м. Общая длина пешеходного перехода (с учетом лестничных сходов) — 269,39 метра. Пропускная способность — 4500 чел/ч.

Отмечается, что сооружение пешеходного перехода предусматривается в две стадии. Первая стадия включает в себя сооружение подземной части пешеходного перехода (нагельное крепление откоса дамбы, разработка грунта с установкой металлических рам, сооружение монолитных железобетонных конструкций пешеходного перехода; устройство гидроизоляции и отделочные работы). Вторая стадия включает сооружение надземной части пешеходного перехода и благоустройство территории.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 22 августа 2019 года.

Подведение итогов конкурса 28 августа.

Фото из проектной документации

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