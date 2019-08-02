S7 Airlines запустила кампанию для сохранения сибирских лесов

S7 Airlines временно возвращает свое историческое название «Авиакомпания «Сибирь» и запускает инициативу по восполнению потерь лесного массива, утраченного при пожарах в Сибири, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— Лесные пожары в Сибирском регионе распространились уже более чем на 3 миллиона гектаров. Мы надеемся, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. Ликвидация пожара – только первый шаг в решении проблемы. Необходимо объединиться и поддержать работу по созданию новых лесов в регионе и необходимых последующих мероприятий по защите лесного массива, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что с 1 августа авиакомпания будет отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям .

— Сибирь – наша родина, мы не можем оставаться в стороне от экологической проблемы региона. Бренд – один из основных и сильнейших активов компании, и мы готовы временно изменить его, чтобы выразить свое участие, привлечь внимание к вопросу и объединиться с нашими пассажирами и партнерами для создания новых лесных массивов. Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев. Это первый шаг, и мы надеемся, что он вдохновит бизнес на создание других подобных инициатив, — говорит председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

В авиакомпании уточнили, что активные участники программы лояльности S7 Priority могут поддержать инициативу, перечислив мили со своего счета, которые также будут направлены на посадку деревьев в Сибири. Каждые перечисленные 500 миль позволят посадить одно дерево.

Кроме того, на сайте S7.ru создан сервис, позволяющий перечислить средства на посадку дерева. Специальный счетчик на сайте в режиме реального времени будет показывать, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря инициативе.

Фото: пресс-служба компании