Песни «Короля и Шута» в симфонической версии услышат новосибирцы

Поклонники творчества прославленного панк-коллектива смогут услышать симфонию «Король и Шут» завтра, 24 августа. Песни знаменитой российской группы исполнят оркестр и хор CAGMO. Они специализируются на музыке из кино и игр. Артисты выступают по всей России и пытаются удивить публику необычным звучанием знакомых композиций. В своей новой программе они обратились к репертуару «Короля и Шута».

– Зрителей ждут оригинальные аранжировки песен «Ели мясо мужики», «Лесник», «Кукла колдуна» и других нетленных хитов, которые позволят на мгновение вернуться в удивительные миры легендарного коллектива и пропустить через себя его захватывающие истории, – рассказывают представители музыкального коллектива.

Новая программа оркестра уже собрала аншлаги в других городах. Новосибирск, судя по всему, исключением не станет. Свободных мест в ДКЖ практически нет. При этом выступления уже получили и резкие негативные оценки слушателей.

– Я бы не сказала, что я ярый фанат группы КиШ, но этот концерт – осквернение группы. И я не говорю про переосмысление панк-рока через классическую музыку. К сожалению, проблема в другом. О какой классике может идти речь, когда хор промахивается в нотах, все поют чуть ли не в разных тональностях, одна мадам чуть ли не воет на сцене. Еле сдерживалась, чтобы не заорать на нее с балкона, потому что за 1,5к слушать как поют фальцетом — это жесть…, – оставила комментарий в сервисе «Отзовик» одна из слушательниц после концерта в Пензе.

Сибирская премьера симфонии «Король и Шут» состоится завтра. Действует возрастное ограничение 6+.