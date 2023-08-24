Родителям школьников предложили в День знаний предоставить официальный выходной

Автор инициативы — первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предлагает дополнить ТК РФ статьей 186.1, согласно которой сотрудники, которые воспитывают детей школьного возраста, освобождаются от работы на один день (1 сентября) с сохранением заработной платы.

В пояснительной записке к документу говорится, что участие родителей в школьных линейках очень важно для их детей, особенно — для первоклассников и учащихся начальных и средних классов.

Ранее редакция сообщала, что в Госдуме заговорили о сокращении рабочей недели с 40 до 36 часов.