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ПГК более чем на треть увеличила погрузку продуктов перемола в Западной Сибири

В экспортном направлении объем перевозок увеличился в 2,6 раза.
  • 23/04/2019, 11:44
ПГК более чем на треть увеличила погрузку продуктов перемола в Западной Сибири

Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в I квартале 2019 года увеличил объем погрузки продуктов перемола в крытом подвижном составе на 36% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 94 тыс. тонн. Грузооборот в этом сегменте вырос также на 36%, до 363 млн т-км, сообщили в пресс-службе компании.

— Отгрузку своей продукции увеличили такие крупные предприятия, как «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова», «Мельник», «Калманский комбинат хлебопродуктов». Для транспортировки их продукции использовались в том числе новые крытые вагоны с увеличенной кубатурой кузова – 161 куб. м, которые компания закупила в начале года. Помимо обеспечения грузоотправителей подвижным составом мы постоянно взаимодействуем с представителями РЖД по вопросам оптимизации перевозочного процесса, и погрузочных операций в частности, — отметил директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.

Отмечается, что во внутреннем сообщении погрузка продуктов перемола в крытых вагонах выросла на 27%, до 81,5 тыс. тонн. Грузы следовали из Алтайского края и Томской области в адрес грузополучателей Дальневосточной, Восточно-Сибирской, Забайкальской и Северо-Кавказской железных дорог.

В экспортном направлении объем перевозок увеличился в 2,6 раза, до 12,2 тыс. тонн. Грузопоток преимущественно шел в Китай, Монголию и Республику Беларусь.

В целом ПГК в I квартале 2019 года увеличила объем перевозок в крытом подвижном составе со станций Западно-Сибирской магистрали на 4%, до 319 тыс. тонн. Грузооборот в этом сегменте вырос также на 4%, до 1 млрд т-км.

Фото: предоставлено пресс-службой компании

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