Утверждены требования к проектам, претендующим на достройку по старым правилам

Постановлением Правительства РФ утверждены критерии достройки жилищных объектов по старым правилам.

Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал постановление №480, которое предоставляет застройщику возможность и после 1 июля 2019 года вести достройку своих жилых объектов по старым правилам — без привлечения проектного (банковского) финансирования и использования счетов эскроу.

Согласно документу, для этого необходимо, чтобы строящийся объект был готов не менее, чем на 30%, а доля средств дольщиков, привлеченных в рамках договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) по данному объекту, составляла не менее 10%.

Отмечается, что для проектов, реализующихся в рамках комплексного освоения территории (КОТ), степень готовности может быть не менее 15%. А для проектов, реализуемых компанией-застройщиком, входящей в перечень системообразующих организаций, — не менее 6%.

Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ предоставляется право уточнять значения критериев, а также случаи их применения на основании соглашения, заключаемого ими с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством России.

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