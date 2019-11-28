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ПГК инвестировала в экологическую модернизацию ППС Комбинатская в Омске

Общий объем инвестиций в проект составил 450 млн рублей.
  • 28/11/2019, 16:27
ПГК инвестировала в экологическую модернизацию ППС Комбинатская в Омске

Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) завершил первый этап реконструкции промывочно-пропарочной станции (ППС) Комбинатская: возведен крытый пункт подготовки и осмотра подвижного состава вместимостью 30 цистерн, модернизировано здание технологической насосной станции и установлена замкнутая система очистки. Общий объем инвестиций в проект с 2010 года составил свыше 450 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

— Все сооружения и коммуникации переоснащены в соответствии с современными техническим требованиями и стандартами. Внедрены новые ресурсосберегающие технологии, цель которых – сделать производство безопасным и минимизировать воздействие на окружающую среду. Например, мы установили автоматизированный пункт управления технологическим процессом, который позволил увеличить скорость обслуживания на 40%, до 420 цистерн в сутки, и сократить потребление электроэнергии, — прокомментировал директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.

По его словам, в рамках модернизации на предприятии реконструированы частично участок, где расположен трубопровод пара, а также насосная станция и система пожаротушения, построены новые пожарные резервуары. Заменено вентиляционное оборудование.

Отмечается, что ПГК участвует в федеральной программе «Чистый воздух». В ее рамках компания заключила соглашение о взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и правительством Омской области. Соглашение предусматривает реализацию комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Омске, а также усиленный производственно-экологический контроль.

— В 2019 году мы завершили зачистку иловой площадки, оборудовали эстакады устройствами нижнего слива остатков нефтепродуктов из цистерн с закрытой системой транспортировки смываемых нефтепродуктов. Кроме того, мы планируем вывести из технологического процесса устаревшую эстакаду № 4, — рассказал начальник ППС Комбинатская Павел Дяблов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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