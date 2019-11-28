Онкоцентр готовят к концессии

— На сегодняшний день в правительстве Новосибирской области рассматривается вопрос о заключении концессионного соглашения по строительству онкодиспансера. Соответствующее предложение региону сделал частный инвестор. Пока идут переговоры, поэтому конкретно сказать каким образом они закончатся, я не смогу, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Он затруднился оценить, когда будет объявлен конкурс по выбору концессионера, так как пока обсуждение идет на уровне министерства экономического развития. Минстрой подключится к проекту на этапе оценки проектной и сметной документации. Назвать инвестора Иван Шмидт отказался.

В октябре на конференции «Медицина-2019» гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) Александр Зырянов сообщал, что агентство направило четырех потенциальных инвесторов в региональный минздрав для ознакомления с проектом строительства онкоцентра в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». О каких компаниях идет речь в АИР не уточняют. В сентябре губернатор области Андрей Травников и руководитель ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин подписали соглашение о реализации на территории области ГЧП-проектов в сфере профилактики и лечения онкологических заболеваний.

Напомним, регион рассчитывает получить заключение госэкспертизы по проекту онкоцентра к маю 2020 года, чтобы войти с объектом в федеральную программу. Центр планируется разместить на площадке рядом с «Городской клинической больницей №25» (4,8 га). Предполагается, что онкоцентр будет рассчитан на 820 коек, плюс в него будет входить специализированная поликлиника с мощностью приема до 600 посещений.

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