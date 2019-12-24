ПГК организовала первую мультимодальную перевозку из Кузбасса в Казахстан

Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) организовал перевозку мелющих шаров из Кемеровской области автотранспортом до станции Новосибирск-Западный (Новосибирская область), оттуда в крытых вагонах по железной дороге в Казахстан. Клиентом выступила группа «Континент».

— Сегодня грузовладельцы заинтересованы в доставке продукции «от двери до двери», организации складского хранения, минимизации собственных усилий и расходов на перевозку. Я горжусь тем, что партнеры видят в нас профессионалов, которые могут им помочь. Основная сложность при организации мультимодальных сервисов — точная временная и территориальная координация всех задействованных видов транспорта, а также способность учесть все внешние факторы, которые могут повлиять на процесс. У специалистов филиала достаточно опыта и возможностей для предоставления услуги на регулярной основе, — прокомментировал директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.