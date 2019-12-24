Точки роста экономики

Стоимость реализации проекта составила 320 млн рублей. Общий объем инвестиций в развитие производства на АО «ЭПМ – Новосибирский электродный завод» до 2020 года — 1,5 млрд рублей.

«OCSiAl»

Компанией «OCSiAl» (с участием ГК «РОСНАНО» в качестве акционера) запущен в I квартале 2019 года уникальный промышленный комплекс Graphetron-50 для синтеза одностенных углеродных нанотрубок.

Итоговый объем инвестиций в проект в компании не называют.

— Запуск комплекса по синтезу одностенных углеродных нанотрубок позволил компании OCSiAl создать 150 новых рабочих мест. По итогам 2018 года на долю новосибирской компании OCSiAl приходилось более 90% мировых продаж графеновых нанотрубок. Клиентами компании выступают глобальные автопроизводители, лидеры рынка электроники и крупные химические концерны, — напоминает министр.

«Новосибирский картонно-бумажный комбинат»

В конце декабря 2019 года планируется запустить фабрику по переработке макулатуры и производству бумаги, которая создается в рамках второго этапа строительства завода по производству бумаги и гофроупаковки. Проект реализует АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» в поселке Красный Яр. В конце 2018 года был завершен первый этап — открытие производства гофроупаковки. Общая стоимость проекта по созданию завода оценивается в 1,5 млрд рублей.

— Запуск фабрики по переработке макулатуры и производству бумаги, производительностью 36 тысяч тонн макулатуры в год позволит АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» стать самым высокотехнологичным и крупным предприятием по производству тары в России, — заявляет Андрей Гончаров. — Этот проект имеет важное экологическое значение для Новосибирской области. Будет начата переработка макулатуры, которая является одним из основных компонентов твердых коммунальных отходов. В регионе формируется новая отрасль по использованию вторичного сырья. Вывод всего завода на производственную мощность даст 257 новых рабочих мест.

На инвестсовете в правительстве Новосибирской области в начале февраля 2018 года гендиректор ООО «ГофроМастер» Игорь Диденко пояснял, что на площадке в поселке Красный Яр компания планирует построить бумажную фабрику производительностью 36 тысяч тонн макулатуры в год. На гофрозаводе она будет перерабатываться в гофроупаковку и гофрокартон — 72 млн кв. м или более 150 млн различных гофроящиков (от пиццы до холодильников) в год. Компания также рассчитывает принять участие в утилизации бумаги, картона и бумажной упаковки — от 33% до 40% всего объема ТКО, формирующегося в Новосибирске.

В области торговли в министерстве отметили два наиболее интересных проекта, которые стартовали в 2019 году.

Распредцентр Х5 Retail Group

Открытие логистического распределительного центра для обеспечения деятельности Х5 Retail Group ФТС «Пятерочка» на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области. Сегодня торговые форматы X5 Retail Group представлены в Новосибирской области «магазинами рядом с домом» торговой сети «Пятерочка».

Общая площадь РЦ — 38 500 кв. м. Он обслуживает 611 магазинов (рассчитан на обслуживание 1200), расположенных в 300 населенных пунктах. Плечо доставки — 970 км. В РЦ 6 зон хранения, мощность обработки — 5000 тонн, созданы более 500 рабочих мест.

На открытии распредцентра представители компании отмечали, что новый объект поможет сохранить темпы роста сети в Сибири. Кроме этого, запуск РЦ позволит «Пятерочке» повысить уровень локализации ассортимента в своих магазинах за счет привлечения еще большего количества местных партнеров. Региональные производители также выиграют от запуска распредцентра — для них это дополнительная возможность расширить географию поставок продукции за пределы Сибири, в Центральную Россию и столицы.

BlaBlaBar

Интересным проектом в минпроме называют выход в 2019 году на рынок региона концепта BlaBlaBar.

— Концепция бармолла представит собой единое пространство, в котором будут сосуществовать разнообразные барные решения на 1125 посадочных мест, —подчеркивает Андрей Гончаров.

Напомним, о том, что группа инвесторов из Казахстана планирует открыть в Новосибирске — в офис-центре «СитиЦентр» — бармолл, стало известно летом 2019 года. Презентация концепции проекта для потенциальных арендаторов прошла в сентябре. Судя по аккаунту BlaBlaBar в Инстаграм, сегодня он включает в себя 34 бара, 2 ресторана, 2 фудтрака, кальянную и караоке.

Ожидания–2020

В минпромторге отмечают, что в будущем году в регионе запланирован запуск еще нескольких интересных проектов.

«СКТБ «Катализатор»

Проект «Реализация технологий инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии» АО «СКТБ «Катализатор» входит в программу реиндустриализации Новосибирской области. В рамках проекта проводится реконструкция административно-лабораторного корпуса с созданием около 40 лабораторий с полным техническим переоснащением исследовательской и промышленной инфраструктуры. Будет освоено серийное производство трех типов новых катализаторов мирового уровня с высоким рыночным потенциалом и созданы около 50-70 высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 900 млн рублей.

— Ожидаемый срок завершения проекта — 2020 год. Комплекс этих мероприятий позволит расширить номенклатуру катализаторной продукции и увеличить объемы производства, — говорит Андрей Гончаров.

Напомним, «СКТБ Катализатор» также приступил к реализации проекта по созданию в Новосибирской области «Национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов».

«Сибэлектропривод»

В 2020 году запланировано открытие нового корпуса площадью 4 тысячи кв. м на предприятии ООО «Сибэлектропривод». Производственные площади позволят увеличить выпуск тягового электродвигателя постоянного тока с 13 единиц в год до 400. Общий объем инвестиций составит 550 млн рублей. Запуск производственного корпуса позволит дополнительно открыть 120 новых рабочих мест.

— Есть мысль выделить заготовительное производство в отдельный корпус. Там будет «грязное» производство: сварка, резка, черновая мехобработка, ремонты. Основной корпус будет «чистый» — чистовая мехобработка, медезаготовка, сборка и т. д., — поясняла она.

Первый замгендиректора ООО «Сибэлектропривод» Галина Квиндт ранее рассказывала корреспонденту InfoPro54, что предприятие расширяет линейку электродвигателей и генераторов, наращивает объемы производства, поэтому испытывает дефицит производственных площадей.

Вначале эта компания планировала перенести на новую площадку простые техпроцессы и оборудование, а в 2020 году закончить полное освоение и перенос оборудования.

«Электроагрегат»

На предприятии АО «Электроагрегат» в 2020 году закончится строительство камеры тепла и холода для испытания продукции и усовершенствования выпускаемой продукции. Инвестиционный проект позволит увеличить выпуск передвижных электростанций, дизельных агрегатов.

«Вектор-Медика»

Научный коллектив кафедры электротехнических комплексов НГТУ совместно с индустриальным партнером — заводом ОАО «Электроагрегат» в конце августа 2019 года выиграл грант на разработку зарядных станций для электромобилей в Новосибирске, сообщала пресс-служба университета. Грант «Двухсистемная модульная зарядная станция для электрического транспорта» был предоставлен правительством Новосибирской области, объем гранта составляет 6 млн рублей на два года. Работа ведется в интересах развития рынка EnergyNet Национальной технологической инициативы.

По данным минпромторга, в 2020 году завершится реконструкция здания АО «Вектор-Медика» для размещения испытательного центра службы контроля качества с целью создания производства фармацевтических субстанций. Проектом предусмотрено разместить в реконструированном здании участок ферментации, испытательный центр (5 лабораторий и виварий), участок химической очистки, участок по производству гелей, прачечную для чистых помещений, склад, офисные и бытовые помещения. Общий объем инвестиций составит 350 млн рублей, дополнительно откроются 15 новых рабочих мест.

«Сиблитмаш»

В 2020 году завершится техническое перевооружение технологического оборудования на АО «Сиблитмаш». Общий объем инвестиций в проект составит 300 млн рублей, что позволит закончить техническое перевооружение механосборочного производства, увеличить выпуск продукции на 30%.

Напомним, «Сиблитмаш» в 2019 году вошел в число предприятий , дебютировавших в национальном проекте «Производительность труда».

Индекс промышленного производства в Новосибирской области за 11 месяцев 2019 года составил 102,1 к аналогичному периоду 2018 года (среднероссийский показатель за 11 месяцев 2019 года — 102,4%). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за январь-ноябрь 2019 года составил 616 млрд рублей (105,4% к аналогичному периоду 2018 года), говорится на сайте минпромторга. Драйвером по-прежнему остается сырьевой сектор промышленного производства. В частности, по виду экономической деятельности «Добыча угля» индекс производства за январь-ноябрь 2019 года составил 102,5%. Еще больший рост показан в «Добыче прочих полезных ископаемых» — индекс производства за истекший период составил 161%. Индекс производства в добыче сырой нефти и газа за истекший период составил 77,4%. В обрабатывающих производствах за январь-ноябрь 2019 года индекс производства составил 101,9% к аналогичному периоду 2018 года, объем отгруженных товаров за 11 месяцев 2019 года составил 481,5 млрд рублей (110,5% к соответствующему периоду 2018 года).

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