Точки роста экономики

Наиболее яркие производственные и торговые проекты, стартовавшие в Новосибирской области в 2019 году, по версии регионального минпромторга.
24/12/2019, 12:34
Индекс промышленного производства в Новосибирской области за 11 месяцев 2019 года составил 102,1 к аналогичному периоду 2018 года.
«Ангиолайн»
В сентябре 2019 года в Новосибирской области был завершен один из флагманских инвестиционных проектов, входящих в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области, — «Развитие производства высокотехнологичной медицинской продукции: коронарные стенты и катетеры». Данный проект реализовывала компания ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс».
— Открытие новой производственной площадки в наукограде «Кольцово» стало знаковым событием для отечественной медицины, было положено начало производству отечественных медицинских инструментов для высокотехнологичных операций на сердце, головном мозге, — комментирует министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров. — Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности компании более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства коронарных стентов и катетеров.
Объем инвестиций в проект — 0,5 млрд рублей. В ближайшие полгода еще 150-250 млн рублей компания планирует потратить на оборудование, комплектацию производства.
На реализацию инвестиционного проекта в течение двух лет из федерального и областного бюджетов была выделена государственная поддержка в общей сумме 53,40 млн рублей, в том числе в форме льгот по уплате налога в региональный бюджет Новосибирской области на сумму 43 млн рублей. К выходу новой производственной площадки «Ангиолайн» в наукограде Кольцово на заявленную производственную мощность будут созданы 150 дополнительных рабочих мест. К 2020 году, по прогнозам руководства компании, выручка должна составить более 3 млрд рублей.
— Открытие новых производственных мощностей «Ангиолайн» будет содействовать общему развитию высокотехнологичных производств в Новосибирской области, а также послужит серьезным дополнительным импульсом для успешной реализации национальных проектов в здравоохранении, в том числе одного из наиболее приоритетных — проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — уверен Гончаров.
Гендиректор ООО «Ангиолайн» Андрей Кудряшов добавляет, что завод в Биотехнопарке удалось сдать на год раньше запланированного срока, при это он отмечает, что выполнить все задачи, намеченные на 2019 год, компании не удастся.
— Да, мы, скорее всего, прирастем в объемах производства на 15%. В основном за счет декабря, когда проходят основные торги. Как правило, в этот месяц заключаются контракты на 20-25% от годового объема продукции. Результат у нас будет лучше, чем в 2018 году, но мы планировали расти быстрее рынка. Почему это не получилось? Причин несколько: увеличение конкуренции, в том числе со стороны западных производителей, которые снизили цены, чтобы удержать долю на российском рынке, сокращение финансирования операций на сердце в здравоохранении. Это приводит к тому, что мы вынуждены продавать свою продукцию по более низким ценам, чем планировали изначально. Что сказывается на финансовых результатах, — поясняет Кудряшов.
«ЭПМ – Новосибирский электродный завод»
Еще один инвестиционный проект, завершенный в 2019 году, это «Запуск смесительного комплекса EIRICH» на АО «ЭПМ – Новосибирский электродный завод». Смесительный комплекс EIRICH будет использоваться для подготовки массы для прессования премиальных марок графитированных электродов.
— Данный проект является частью масштабной инвестиционной программы Группы ЭНЕРГОПРОМ, направленной на повышение качества графитированных электродов и надежности их эксплуатации, — уточняет Гончаров. — Новое высокотехнологичное оборудование позволит почти вдвое сократить время смешивания и подготовки массы для прессования и увеличить общую производительность участка пресса до 10 тонн в час. «ЭПМ-НовЭЗ» является градообразующим предприятием для р.п. Линево и флагманом экономики Новосибирской области. Запуск нового смесительного комплекса EIRICH откроет новые перспективы как для развития завода, так и сибирской промышленности в целом.
Стоимость реализации проекта составила 320 млн рублей. Общий объем инвестиций в развитие производства на АО «ЭПМ – Новосибирский электродный завод» до 2020 года — 1,5 млрд рублей.
«OCSiAl»
Компанией «OCSiAl» (с участием ГК «РОСНАНО» в качестве акционера) запущен в I квартале 2019 года уникальный промышленный комплекс Graphetron-50 для синтеза одностенных углеродных нанотрубок.
— Организованное в Новосибирске производство позволяет получать одностенные углеродные нанотрубки (TUBALLTM) по качественным параметрам существенно выше мировых аналогов при стократном снижении цены для потребителей данного продукта, — поясняет Андрей Гончаров. — Впервые в истории это делает массовое применение одностенных углеродных нанотрубок экономически целесообразным. В настоящий момент это крупнейшее и единственное в мире производство графеновых нанотрубок. Установка Graphetron-50 позволит компании «OCSiAl» увеличить максимальную производственную мощность одностенных углеродных нанотрубок до 100 тонн/год в год.
Итоговый объем инвестиций в проект в компании не называют.
— Запуск комплекса по синтезу одностенных углеродных нанотрубок позволил компании OCSiAl создать 150 новых рабочих мест. По итогам 2018 года на долю новосибирской компании OCSiAl приходилось более 90% мировых продаж графеновых нанотрубок. Клиентами компании выступают глобальные автопроизводители, лидеры рынка электроники и крупные химические концерны, — напоминает министр.
«Новосибирский картонно-бумажный комбинат»
В конце декабря 2019 года планируется запустить фабрику по переработке макулатуры и производству бумаги, которая создается в рамках второго этапа строительства завода по производству бумаги и гофроупаковки. Проект реализует АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» в поселке Красный Яр. В конце 2018 года был завершен первый этап — открытие производства гофроупаковки. Общая стоимость проекта по созданию завода оценивается в 1,5 млрд рублей.
— Запуск фабрики по переработке макулатуры и производству бумаги, производительностью 36 тысяч тонн макулатуры в год позволит АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» стать самым высокотехнологичным и крупным предприятием по производству тары в России, — заявляет Андрей Гончаров. — Этот проект имеет важное экологическое значение для Новосибирской области. Будет начата переработка макулатуры, которая является одним из основных компонентов твердых коммунальных отходов. В регионе формируется новая отрасль по использованию вторичного сырья. Вывод всего завода на производственную мощность даст 257 новых рабочих мест.
На инвестсовете в правительстве Новосибирской области в начале февраля 2018 года гендиректор ООО «ГофроМастер» Игорь Диденко пояснял, что на площадке в поселке Красный Яр компания планирует построить бумажную фабрику производительностью 36 тысяч тонн макулатуры в год. На гофрозаводе она будет перерабатываться в гофроупаковку и гофрокартон — 72 млн кв. м или более 150 млн различных гофроящиков (от пиццы до холодильников) в год. Компания также рассчитывает принять участие в утилизации бумаги, картона и бумажной упаковки — от 33% до 40% всего объема ТКО, формирующегося в Новосибирске.
В области торговли в министерстве отметили два наиболее интересных проекта, которые стартовали в 2019 году.
Распредцентр Х5 Retail Group
Открытие логистического распределительного центра для обеспечения деятельности Х5 Retail Group ФТС «Пятерочка» на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области. Сегодня торговые форматы X5 Retail Group представлены в Новосибирской области «магазинами рядом с домом» торговой сети «Пятерочка».
— В целях дальнейшего развития в Новосибирской области компания открыла в сентябре 2019 года новый современный РЦ «Толмачево», мощностью в 2 раза превышающий действующий РЦ «Новосибирск», — подчеркивает министр.
Общая площадь РЦ — 38 500 кв. м. Он обслуживает 611 магазинов (рассчитан на обслуживание 1200), расположенных в 300 населенных пунктах. Плечо доставки — 970 км. В РЦ 6 зон хранения, мощность обработки — 5000 тонн, созданы более 500 рабочих мест.
На открытии распредцентра представители компании отмечали, что новый объект поможет сохранить темпы роста сети в Сибири. Кроме этого, запуск РЦ позволит «Пятерочке» повысить уровень локализации ассортимента в своих магазинах за счет привлечения еще большего количества местных партнеров. Региональные производители также выиграют от запуска распредцентра — для них это дополнительная возможность расширить географию поставок продукции за пределы Сибири, в Центральную Россию и столицы.
BlaBlaBar
Интересным проектом в минпроме называют выход в 2019 году на рынок региона концепта BlaBlaBar.
— Концепция бармолла представит собой единое пространство, в котором будут сосуществовать разнообразные барные решения на 1125 посадочных мест, —подчеркивает Андрей Гончаров.
Напомним, о том, что группа инвесторов из Казахстана планирует открыть в Новосибирске — в офис-центре «СитиЦентр» — бармолл, стало известно летом 2019 года. Презентация концепции проекта для потенциальных арендаторов прошла в сентябре. Судя по аккаунту BlaBlaBar в Инстаграм, сегодня он включает в себя 34 бара, 2 ресторана, 2 фудтрака, кальянную и караоке.
Ожидания–2020
В минпромторге отмечают, что в будущем году в регионе запланирован запуск еще нескольких интересных проектов.
«СКТБ «Катализатор»
Проект «Реализация технологий инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии» АО «СКТБ «Катализатор» входит в программу реиндустриализации Новосибирской области. В рамках проекта проводится реконструкция административно-лабораторного корпуса с созданием около 40 лабораторий с полным техническим переоснащением исследовательской и промышленной инфраструктуры. Будет освоено серийное производство трех типов новых катализаторов мирового уровня с высоким рыночным потенциалом и созданы около 50-70 высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 900 млн рублей.
— Ожидаемый срок завершения проекта — 2020 год. Комплекс этих мероприятий позволит расширить номенклатуру катализаторной продукции и увеличить объемы производства, — говорит Андрей Гончаров.
Напомним, «СКТБ Катализатор» также приступил к реализации проекта по созданию в Новосибирской области «Национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов».
«Сибэлектропривод»
В 2020 году запланировано открытие нового корпуса площадью 4 тысячи кв. м на предприятии ООО «Сибэлектропривод». Производственные площади позволят увеличить выпуск тягового электродвигателя постоянного тока с 13 единиц в год до 400. Общий объем инвестиций составит 550 млн рублей. Запуск производственного корпуса позволит дополнительно открыть 120 новых рабочих мест.
Первый замгендиректора ООО «Сибэлектропривод» Галина Квиндт ранее рассказывала корреспонденту InfoPro54, что предприятие расширяет линейку электродвигателей и генераторов, наращивает объемы производства, поэтому испытывает дефицит производственных площадей.
— Есть мысль выделить заготовительное производство в отдельный корпус. Там будет «грязное» производство: сварка, резка, черновая мехобработка, ремонты. Основной корпус будет «чистый» — чистовая мехобработка, медезаготовка, сборка и т. д., — поясняла она.
Вначале эта компания планировала перенести на новую площадку простые техпроцессы и оборудование, а в 2020 году закончить полное освоение и перенос оборудования.
«Электроагрегат»
На предприятии АО «Электроагрегат» в 2020 году закончится строительство камеры тепла и холода для испытания продукции и усовершенствования выпускаемой продукции. Инвестиционный проект позволит увеличить выпуск передвижных электростанций, дизельных агрегатов.
Научный коллектив кафедры электротехнических комплексов НГТУ совместно с индустриальным партнером — заводом ОАО «Электроагрегат» в конце августа 2019 года выиграл грант на разработку зарядных станций для электромобилей в Новосибирске, сообщала пресс-служба университета. Грант «Двухсистемная модульная зарядная станция для электрического транспорта» был предоставлен правительством Новосибирской области, объем гранта составляет 6 млн рублей на два года. Работа ведется в интересах развития рынка EnergyNet Национальной технологической инициативы.
«Вектор-Медика»
По данным минпромторга, в 2020 году завершится реконструкция здания АО «Вектор-Медика» для размещения испытательного центра службы контроля качества с целью создания производства фармацевтических субстанций. Проектом предусмотрено разместить в реконструированном здании участок ферментации, испытательный центр (5 лабораторий и виварий), участок химической очистки, участок по производству гелей, прачечную для чистых помещений, склад, офисные и бытовые помещения. Общий объем инвестиций составит 350 млн рублей, дополнительно откроются 15 новых рабочих мест.
«Сиблитмаш»
В 2020 году завершится техническое перевооружение технологического оборудования на АО «Сиблитмаш». Общий объем инвестиций в проект составит 300 млн рублей, что позволит закончить техническое перевооружение механосборочного производства, увеличить выпуск продукции на 30%.
Напомним, «Сиблитмаш» в 2019 году вошел в число предприятий, дебютировавших в национальном проекте «Производительность труда».
Индекс промышленного производства в Новосибирской области за 11 месяцев 2019 года составил 102,1 к аналогичному периоду 2018 года (среднероссийский показатель за 11 месяцев 2019 года — 102,4%). Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности за январь-ноябрь 2019 года составил 616 млрд рублей (105,4% к аналогичному периоду 2018 года), говорится на сайте минпромторга. Драйвером по-прежнему остается сырьевой сектор промышленного производства. В частности, по виду экономической деятельности «Добыча угля» индекс производства за январь-ноябрь 2019 года составил 102,5%. Еще больший рост показан в «Добыче прочих полезных ископаемых» — индекс производства за истекший период составил 161%. Индекс производства в добыче сырой нефти и газа за истекший период составил 77,4%. В обрабатывающих производствах за январь-ноябрь 2019 года индекс производства составил 101,9% к аналогичному периоду 2018 года, объем отгруженных товаров за 11 месяцев 2019 года составил 481,5 млрд рублей (110,5% к соответствующему периоду 2018 года).
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