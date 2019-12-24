«Эксперт РА» присвоил рейтинг компании «Обувь России» на уровне ruBBB+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании «Обувь России» на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу — стабильный, сообщили в пресс-службе компании.

Рейтинговый анализ проводился по консолидированной МСФО отчетности материнской консолидирующей компании ПАО «ОР». На 30.09.2019 собственная розничная сеть наcчитывала 723 магазина, и еще 172 по франшизе. Сеть представлена более чем в 360 городах, что положительно отражается в оценке географии деятельности компании и создает сильные конкурентные позиции для брендов Группы в сравнении с небольшими игроками на деконцентированном рынке обуви. Розничные бренды «Обуви России» представлены торговыми марками Westfalika, Rossita, Lisette, Emilia Estra и «Пешеход».

Отмечается, что с момента проведения IPO в октябре 2017 года компания удвоила розничную сеть и рентабельность оставалась на стабильно высоком уровне. Маржинальность по EBITDA за период 30.06.2018-30.06.2019 составила 24,5% против 23,1% годом ранее. Высокая маржинальность компании оказывает позитивное влияние на рейтинг. При этом отмечается снижение показателей сопоставимой выручки like-for-like в 2018 году и околонулевой результат за 9 месяцев 2019 года. В дальнейшем компания ожидает восстановление роста сопоставимых продаж, в том числе и за счет изменения ее стратегии.

В ближайшие три года компания планирует сконцентрировать усилия на работе по оптимизации и повышении рентабельности магазинов существующей сети. Залог успешности такой стратегии Группа усматривает в ожиданиях прироста выручки и EBITDA по новым магазинам сети. В 2015-2016 годах «Обувь России» уже проходила цикл оптимизации сети после трехкратного роста сети в 2010-2013 годах с 111 магазинов до 452 магазинов, и ожидает в 2020-2021 годах повторить этот цикл. Для среднего магазина сети «Обуви России» характерен трехлетний цикл выхода на целевую выручку с 60% в первый год работы до 100% в третий год работы.

— Агентство положительно оценивает прогнозную ликвидность Группы. На отчетную дату компания также поддерживала высокие значения показателей абсолютной и текущей ликвидности: 0,27 и 2,7, соответственно, — говорится в сообщении пресс-службы.

Среди факторов, которые сдерживают рейтинговую оценку: консервативные оценки агентством перспектив роста российского рынка обуви в 2019-2020 годах, что связано со слабой динамикой реальных доходов населения России; повышенный уровень долговой нагрузки компании. «Обувь России» в 2020 году планирует рост выручки и EBITDA от открытых в течение 2018-2019 гг. магазинов, за счет чего ожидается возврат левериджа на уровень ниже 3,2x и полное рефинансирование краткосрочного долга.

— Блок корпоративных рисков оказывает поддержку уровню рейтинга. Высокая информационная прозрачность компании, система корпоративного управления с соблюдением прав всех стейкхолдеров и качество организации риск-менеджмента положительно влияют на рейтинг. Из семи членов Совета директоров пять являются независимыми директорами. В компании действуют департаменты внутреннего аудита и внутреннего контроля, ведется анализ рисков с составлением карты рисков, — подчеркнули в пресс-службе.

Объем активов компании по консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2019 составил 24,6 млрд руб., капитал – 13,1 млрд руб., выручка за период 30.06.2018-30.06.2019 составила 12,44 млрд руб., чистая прибыль за тот же период – 1,3 млрд рублей.

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