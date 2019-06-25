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ПГК увеличила объем перевозок черных металлов в 2,5 раза

Отгрузку своей продукции увеличили предприятия в Кемеровской области.
  • 25/06/2019, 11:25
ПГК увеличила объем перевозок черных металлов в 2,5 раза

Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в мае 2019 года увеличил объем перевозок черных металлов в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, до 61,5 тыс. тонн. Грузооборот вырос в 2,3 раза, до 3,8 млн т-км, сообщили в пресс-службе компании.

— Отгрузку своей продукции увеличили предприятия в Кемеровской области. В частности, нарастила объем перевозок компания «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Она является одним из крупнейших предприятий в России по производству стали и черных металлов, а также сотрудничает с ПГК. В связи с этим мы уделили большое внимание повышению эффективности использования подвижного состава для вывоза растущего грузопотока партнеров со станций Новокузнецк-Северный, Кийзак, Бардино и Междуреченск. Было увеличено количество маршрутных отправок и сдвоенных операций, совершенствовались логистические схемы подсыла порожних вагонов. В результате все обязательства перед клиентами мы выполнили в полном объеме, — отметил директор Новосибирского филиала Евгений Долженко.

Объем перевозок черных металлов внутри страны достиг 15 тыс. тонн, что в 2,3 раза выше показателя 2018 года. Перевозки осуществлялись со станций Западно-Сибирской железной дороги преимущественно в Московскую область, на Северо-Запад и в Поволжье.

Экспортные поставки черных металлов выросли в 2,5 раза, до 47 тыс. тонн. Грузопоток шел через порты Дальнего Востока преимущественно в Тайвань (+2,4 раза, до 33,6 тыс. тонн), Монголию (на 10%, до 5,5 тыс. тонн) и Казахстан (в два раза, до 5,6 тыс. тонн). Положительная динамика связана с ростом потребления металлургической продукции на внутреннем рынке и высоким спросом на нее в странах Северо-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Фото: пресс-служба компании

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