Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране

Продовольственная инфляция ускорилась в мае до 6,7% в годовом выражении после 6,5% в апреле. Как и месяцем ранее, влияние на цены оказывал рост издержек производителей, эффект низкой базы прошлого года, а также изменение предложения отдельных продовольственных товаров, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Основной вклад в ускорение продовольственной инфляции внесли цены на овощи – лук, чеснок, морковь, свеклу. Основные поставщики из Беларуси и Средней Азии перенаправили часть своего урожая с российского рынка на европейский, который испытывает дефицит местной продукции из-за засухи. Как ожидается, ситуация стабилизируется с началом поступления на рынки российского урожая овощей, — отмечают экономисты Сибирского ГУ Банка России.

По данным специалистов, в мае в регионе ускорился рост цен на свинину и курицу. Это во многом связано с ростом спроса на мясо из-за более теплых и долгих, чем в прошлом году, майских праздников. Повысились темпы роста цен на молоко и молочную продукцию, сливочное масло, сыры, хлеб, макароны и крупы. Производители этой продукции продолжают переносить в цены увеличение ее себестоимости (кормов, зерна, электроэнергии, услуг ЖКХ, транспортировки).

В мае в Сибири замедлился годовой рост цен на яйца, сахар, муку после заметного подорожания в предыдущие месяцы.

Продолжал дешеветь картофель, запасы которого на начало мая более чем вдвое превышали прошлогодние значения. Относительно высокое предложение определило снижение цен на отдельные морепродукты, а также яблоки и лимоны.

— Непродовольственная инфляция в Сибири в прошлом месяце впервые в этом году опустилась ниже 4%. Основной вклад в замедление роста цен (до 3,9% в годовом выражении в мае после 4,7% в апреле) внесли цены на моторное топливо и легковые автомобили. В среднем в округе замедлился рост цен на две трети непродовольственных товаров. В некоторых регионах, например, в Республике Алтай, доступнее, чем год назад, оказался каждый второй непродовольственный товар. Цены снижались благодаря акциям сетевых магазинов, — подчеркивают в Сибирском ГУ Банка России.

Годовые темпы роста цен на услуги не изменились в мае в сравнении с апрелем – 5,8%. В некоторых регионах подешевел авиакеросин, следом замедлился рост цен на авиабилеты, а в Алтайском крае авиаперелеты в мае стоили дешевле, чем год назад.

В то же время ускорился рост стоимости зарубежных туристических поездок, больше всего – в Томской области. Существенно подорожали такие популярные у томичей направления, как Греция и Испания. Относительно высокий спрос сталкивается с ограниченностью предложения, в том числе из-за отсутствия прямых авиарейсов.

— Уровень инфляции в округе немного выше среднероссийского. Несмотря на это уровень цен остается более низким. Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране. Это касается продуктов питания, одежды, обуви, лекарств, легковых автомобилей, бензина. У нас дешевле стоит построить дом и сделать ремонт в квартире, получить образование и вылечить зуб. И даже услуги красоты для сибиряка доступнее по цене, чем для среднего россиянина. Семь из десяти товаров и услуг потребительской корзины сибиряков стоят дешевле, чем в целом по стране, — рассказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Отмечается, что по итогам мая 2019 года минимальная инфляция среди сибирских регионов сохранялась в Республике Алтай (3,1%). Цены сдерживает слабая потребительская активность населения и повышение конкуренции в сетевой торговле. Также ниже среднероссийского уровня инфляция в Республике Тыва (4,5%), Новосибирской области (4,6%) и Алтайском крае (4,9%).

По оценкам Банка России, годовая инфляция в России в марте прошла локальный пик. Согласно обновленному прогнозу Банка России, инфляция в текущем году будет ниже, чем ожидалось ранее, и составит 4,2–4,7%. В дальнейшем она будет находиться вблизи 4%.

Что касается Новосибирской области, то в мае 2019 года годовая инфляция в регионе замедлилась до 4,6% после 5,2% в апреле. Данную динамику сформировали все компоненты потребительской инфляции.

— Темпы прироста цен на непродовольственные товары снизились до 3,6% (4,7% в апреле), продовольствие – до 5% (5,1% в апреле), услуги – до 5,6% (6,3% в апреле). Среди продовольственных товаров замедлился рост цен на мясо и птицу, яйца, сахар, муку, макаронные и крупяные изделия. Подешевели картофель, подсолнечное масло, замороженная рыба. Все эти товары входят в группу социально значимых, и динамика их стоимости сказывается на уровне жизни малообеспеченных слоев населения. Также дешевле, чем год назад, в мае стоили яблоки, огурцы, нежирный творог, — резюмировали в Сибирском ГУ Банка России.

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