«Пирожное за полтора миллиона»: пенсионерка забыла в кондитерской мешок с большими деньгами

Невероятная история произошла накануне в сибирском городе Томске. 65-летняя бабушка зашла в любимую кондитерскую рядом с домом, купила вкусное пирожное и ушла домой. После ее ухода следующая покупательница обнаружила белый пакет, доверху забитый пятитысячными купюрами. Женщина тут же обратилась к продавцу и рассказала о странной находке. У нее даже мысли не возникло украсть эти деньги, наоборот, сибирячка запереживала, что кто-то их потерял и наверняка сейчас очень волнуется.

― В кондитерскую был вызван наряд полиции. Продавец и покупатель отдали нам пакет с деньгами и попросили найти их владельца. Сотрудники полиции опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, ― прокомментировали в МВД Томской области.

А тем временем бабушка дома спокойно съела свое пирожное и легла спать. Она еще не хватилась пропажи, поэтому сны были сладкими.

Утром пенсионерка Екатерина Вадимовна начала придумывать, куда вложить свои деньги. Обычно она делала в банке годовой вклад под выгодные проценты, потом снимала всю сумму и снова относила ее в финансовое учреждение. И вдруг ― шок. Бабушка обыскала все углы в квартире, заглянула даже в холодильник, но свои сбережения не нашла. На смену панике пришла рассудительность. Пенсионерка взяла паспорт и пошла в отделение полиции писать заявление, но там ее ждало невероятное чудо.

Екатерине Вадимовне сразу сказали, что деньги нашлись и что их вернули добрые люди из кафе. Она даже прослезилась от счастья. Чтобы доказать свое право на кровные полтора миллиона бабушка сходила в банк, взяла выписки со счета и документ, подтверждающий снятие нужной суммы, а уже потом вместе с полицейскими пересчитала все купюры. Не пропало ни копеечки!

― Полицейские вернули денежные средства пожилой гражданке. Она в свою очередь поблагодарила правоохранителей и неравнодушную женщину, обнаружившую забытые сбережения, ― добавили в МВД.

Доброму продавцу из кондитерской Екатерина Вадимовна подарила коробку конфет. Теперь это место у пенсионерки будет точно самое любимое и не только и-за вкусной выпечки.