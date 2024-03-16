«Здесь не умеют встречать гостей»: Никита Кологривый устроил скандал после пресс-конференции в Новосибирске

Скандалом закончилась пресс-конференция в кинотеатре «Победа» с участием Никиты Кологривого. Она, кстати, задержалась на час и журналисты так и не услышали от спикера объяснений. Актер, требующий к себе очень много внимания, после общения со СМИ разозлился на организаторов и, оскорбив их, покинул площадку.

― Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую все сам. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привёз, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли профукивать* всё кино, вот и профукивают», — эмоционально высказался Кологривый.

Поклонницы очень сожалели, что не смогли пообщаться с актером. Они провожали его добрыми словами и высказывали предположения увидеться снова.

Между тем, некоторые гости и участники фестиваля отметили, что от Никиты на площадке пахло алкоголем. Некоторые видели, что он подливал себе в бутылку с колой какой-то бальзам.

Произошедший инцидент прокомментировали в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области.