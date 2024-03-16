Под Новосибирском закрыли еще три трассы из-за непогоды

16 марта территориальное управление автомобильных дорог расширило ограничение движение еще на трех трассах.
― С 19:00 до 22:00 из-за неблагоприятных погодных условий введено ограничение движения на территориальных автодорогах по направлениям: «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», «Новосибирск — Кочки – Павлодар», «Новосибирск — Колывань – Томск», ― сообщает ГИБДД области.
Автомобилистам рекомендует быть предельно внимательными и осторожными, а по возможности отменить дальние поездки и дождаться улучшения погоды.
Сейчас в регионе действует штормовое предупреждение. Сильный ветер, метель и снег ухудшают видимость и создают опасность аварий. На дорогах за городом водители сообщают о переметах и сложных для передвижения условиях.
Уважаемые читатели, если вы стали участником и свидетелем происшествия, то звоните в экстренные службы по номеру «112».
Ранее редакция сообщала, что на автодорогах «Иртыш» и «Сибирь» ограничено движение для пассажирского и грузового транспорта.
Фото: ГИБДД по НСО.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru