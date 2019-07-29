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Пивовары предложили определить критерии цивилизованной и нецивилизованной торговли

Дополнительные запреты и ограничения могут обернуться ростом «теневых» доходов и перераспределением рынка в пользу нелегальной продажи алкогольной продукции.
  • 29/07/2019, 18:40
Пивовары предложили определить критерии цивилизованной и нецивилизованной торговли

Власти Новосибирской области и представители пивной отрасли обсудили пути решения проблем пивной розницы, сообщили в пресс-службе компании «Балтика». Повестка встречи включала наболевшие вопросы розничной продажи пива, в частности — инициативу депутатов регионального заксобрания о введении дополнительных ограничений продажи пива в магазинах Новосибирска и области. Так, по информации министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона, данный вопрос вызван жалобами населения на нарушения правил торговли и общественного порядка частью торговых заведений, расположенных в жилых домах региона.

По мнению большинства собравшихся, для поддержания правопорядка в жилых кварталах и пресечения нарушений правил торговли достаточно эффективных действий правоохранительных и контролирующих органов. Дополнительные же запреты и ограничения могут вызвать обратный эффект и способны нанести существенный урон законопослушным предприятиям торговли, что, как следствие, обернется ростом «теневых» доходов в связи с перераспределением рынка в пользу нелегальной продажи алкогольной продукции, сокращением налоговой базы бюджета области.

— Мы стараемся, чтобы любое решение, которое принимает власть, было построено на предварительном диалоге с теми, кого это решение касается. Мы готовы к диалогу с представителями отрасли, нам нужна обратная связь от бизнеса, но желательно, чтобы она была на уровне конкретных предложений, — подчеркнул министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Ирина Федорова привела ряд примеров из практики ограничений отрасли в различных регионах страны и обратила внимание на необходимость выработки единых понятий торговли.

— В регионах с самыми жесткими ограничениями растет количество преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Любые меры по ужесточению регулирования той или иной отрасли в отрыве от мер по созданию благоприятной бизнес-среды, как правило, оказывают влияние исключительно на участников рынка, действующих в правовом поле. Ужесточение законодательства не меняет поведенческих привычек потребителя, который, лишаясь возможности приобретать алкоголь легально, идет на сознательный риск приобретения алкогольной продукции у нелегальных продавцов. Мы предлагаем, в первую очередь, совместно определить критерии цивилизованной и нецивилизованной торговли и только после этого обсуждать меры, которые могут оказать влияние на недобросовестных предпринимателей, и не создавать дополнительные сложности для тех, кто честно ведет свой бизнес, — отметила Ирина Федорова.

Участники круглого стола поддержали предложение и проявили заинтересованность в совместной с властями работе по выработке взвешенных решений проблемных вопросов пивной отрасли региона, что впоследствии может стать хорошей практикой для применения и в других регионах страны.

По итогам встречи будет разработана резолюция с предложениями предпринимательского сообщества, она будет учтена при формировании  решений обсуждаемых вопросов, а также направлена всем участникам круглого стола, в профильные министерства федеральных и региональных органов исполнительной власти, законодательные структуры и контролирующие органы.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Балтика» 

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