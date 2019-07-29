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«Экология-Новосибирск» готова в 2020 году выйти на полигоны

Если разъяснения ФАС по «мусорной» концессии будут получены в этом году.
  • 29/07/2019, 18:35
Автор: Юлия Данилова
«Экология-Новосибирск» готова в 2020 году выйти на полигоны

— Пока нам не понятная позиция ФАС РФ: что от нас требуется для строительства мусоросортировочных полигонов в рамках концессии. Как только получим разъяснение по земельному участку, срокам эксплуатации полигона, цене концессии и т.д., быстро приступим к разработке документов, чтобы начать реализацию проекта. Правительство Новосибирской области отправило в ФАС запрос — мы все ждем на него ответ, — сообщила генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» (входит в ГК «ВИС») Лариса Анисимова.

Руководитель департамента по корпоративным коммуникациям Группы «ВИС» Сергей Козловский уточнил, что сейчас главная задача: найти вариант, который устроил бы все три стороны — концессионера, правительство региона и ФАС. Он напомнил, что холдинг неоднократно заявлял о готовности идти на компромиссы и взаимодействие в интересах реализации проекта.

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— Главное — чтобы проект стартовал. Нам нужно понять позицию ФАС: в каком виде они готовы согласовать изменение действующих условий. Регион не хочет разрывать соглашение, так как это сопряжено с определенными финансовыми потерями, а бюджетные деньги никто отдавать не хочет, — рассуждает Козловский. — Мы тоже не готовы отказываться от концессии, так как на проект затрачены определенные деньги. Кроме того, мы заинтересованы в развитии регоператора по утилизации ТКО — ООО «Экология-Новосибирск», в том, чтобы обеспечить его нормальными условиями работы. Мы понимаем, что чем дальше, тем выше будут требования к сортировке ТКО.

По его словам, если бы реализация проекта шла по графику, утвержденному в 2016 году при заключении концессии, ситуация на рынке утилизации ТКО региона была бы несколько иной. Два завода закрыли бы 76% объема ТКО, при этом до 30% собранного мусора уже уходило бы в сортировку.

— Когда будет выделена другая площадка нам потребуется время на перепроектирование, привязку проекта к новому месту. Нужно будет заново проходить госэкспертизу. Если разъяснения ФАС будут получены в этом году, то к началу следующего строительного сезона мы могли бы выйти на площадку, — не исключает представитель ГК «ВИС».

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Сергей Козловский также отметил, что в 2020 году компании холдинга планируют начать основные работы еще по двум проектам, которые реализуют в Новосибирске: строительство четвертого моста через Обь и семи поликлиник.

— В конце года мы завершаем проектирование поликлиник и выходим на госэкспертизу. Это не типовые проекты — таково было требование региона. С одной стороны, это усложнило и удлинило процесс подготовки, с другой — это правильно, так как позволяет повысить качество объектов, — комментирует он.

ГК «ВИС» также проявляла интерес к проекту строительства в Новосибирске скоростного трамвая. Конкурс по этой концессии пока не объявлялся.

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