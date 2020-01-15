ПК «Лантан» стала четвертым резидентом ТОСЭР «Линево»

26 декабря 2019 года Министерство экономического развития Российской Федерации в качестве резидента ТОСЭР «Линево» включило в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, Общество с ограниченной ответственностью ПК «Лантан». ООО ПК «Лантан» стало четвертым резидентом ТОСЭР «Линево», сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что в соответствии с бизнес-планом новым резидентом планируется реализация на территории р.п. Линево Искитимского района инвестиционного проекта «Строительство завода по производству солей редких и редкоземельных металлов».

Общий объем инвестиций проекта составит около 113,710 млн рублей, будет создано 32 новых рабочих мест.

Выход на полную проектную мощность планируется осуществить в 2021 году.

По данным rusprofile, 51% акций «ПК Лантан» принадлежит ОАО «СКТБ «Катализатор», 49% — ООО «ЦТ Лантан» (Москва). Кроме того, в Новосибирске работает еще одна компания группы ООО НТЦ «Сибэкотерм» — производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива.

Фото: Юлия Данилова