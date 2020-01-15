В Новосибирске отремонтируют криогенную станцию Института ядерной физики СО РАН

Эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта фасада и перекрытий здания станции. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Отмечается, что проектом предусмотрен капитальный ремонт здания № 21 Академгородка, расположенного по адресу проспект академика Лаврентьева, № 11/21, где располагается Криогенная станция института. Пятиэтажное строение площадью 4,0062 кв.м было спроектировано в 1961 году и построено в 1964 году в составе зданий Управления электрических и тепловых сетей Сибирского отделения РАН. Когда в ИЯФе построили детектор элементарных частиц КЕДР, для обеспечения работы которого потребовалось много криогенных жидкостей, в 1982 году станцию передали в собственность Института ядерной физики.

В рамках реализации проекта планируется заменить кровлю здания, устранить дефекты плит покрытия, усилить стальные распорки, вертикальные и горизонтальные связи по фермам покрытия, а также установить новые сборные железобетонные карнизные плиты. Кроме того, здесь проведут ремонт наружных и внутренних кирпичных стен, перегородок в местах разрушения и образования трещин, устранят дефекты строительных конструкций и выполнят иные необходимые работы.

Застройщик — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук.

Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН был создан в мае 1958 года в новосибирском Академгородке на базе Лаборатории новых методов ускорения московского Института атомной энергии, которой на тот момент руководил знаменитый советский ученый-физик Герш Будкер. Он и стал первым директором учреждения. ИЯФ сегодня — крупнейший институт Российской академии наук, один из ведущих мировых центров по ряду областей физики высоких энергий и ускорителей, физики плазмы и управляемого термоядерного синтеза. Здесь проводят крупномасштабные эксперименты по физике элементарных частиц на электрон-позитронных коллайдерах и уникальном комплексе открытых плазменных ловушек, разрабатывают современные ускорители, интенсивные источники синхротронного излучения и лазеры на свободных электронах. По большинству своих направлений ИЯФ СО РАН является единственным в России.

Фото: Ростислав Нетисов