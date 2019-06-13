План развития Сибири составят к 1 сентября

— На Питерском международном экономическом форуме президент РФ уделил отдельное внимание Сибири. Поставлена задача (Правительству РФ и Российской академии наук —Ред.) до 1 сентября подготовить план социально-экономического развития Центральной и Восточной Сибири, — отметил на пресс-конференции полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

До этого в округе уже разрабатывалось несколько вариантов стратегии развития Сибири. Ни одна из них так и не была принята.

— Опыт того, что делалось ранее будет учтен. Отрицательный результат — это тоже результат, — заявил полпред. — Мы объединяем все наработки, программы и проекты, которые реализуются на территории округа. Это, в том числе, ляжет в основу мероприятий нацпроектов.

Меняйло подчеркнул, что сейчас эту работу стало вести легче, так как президент поставил соответствующую задачу. До этого понимания стратегии развития федерального округа ни в одном документе не было. Речь шла только о стратегиях развития регионов и макрорегионов.

— Сейчас задача президентом сформулирована и те документы, которые у нас есть, просто примут официальный статус для реализации, — резюмировал полпред.

На ПМЭФ Владимир Путин отметил, что «сегодня нужно подумать о подъеме обширных территорий Центральной и Восточной Сибири» не как сырьевой базы, а как научно-промышленного центра. Это позволит сделать регион связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, рынками Китая, стран АТР и Европы, привлечь в округ трудовые ресурсы.

Стратегия пространственного развития РФ до 2025 года утверждена в феврале 2019 года.