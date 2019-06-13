Конкурсы по нацпроектам должны быть завершены к 1 июля

Он подчеркнул, что пока кассовое исполнение нацпроектов серьезно варьируется: от 3% до 100%. При этом данные об исполнении нацпроектов, которые предоставляют регионы и которые есть у федеральной власти, иногда разнятся. Меняйло констатировал, что пока в реализации нацпроектов в регионах Сибири «присутствует инерция».

По данным полпредства на 25 апреля, из сибирских регионов Томская область участвует в 12 нацпроектах, Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, Алтайский и Красноярский края, Республика Хакасия — в 11, остальные — в 10 проектах.

— Все регионы Сибири принимают участие в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», все заключили соответствующее соглашение. В полном объеме заявки подали Новосибирская (490 млн рублей), Кемеровская области (1,5 млрд) и Хакассия (60 млн) на финансирование на 2019-2020 годы, — привел пример Сергей Меняйло. — 30% средств уже перечислены. У остальных регионов заявки находятся на рассмотрении. Срок заключения дополнительных соглашений с минстроем РФ, в соответствии с новыми задачами, — до 1 июля.

По федеральному проекту «Жилье» заявки на реализацию программ по стимулированию жилищного строительства подали 8 регионов, из них 3 пока не защитили пакет документов (Алтайский край, Хакасия, Томская область). На 5 регионов выделены федеральные деньги. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» 100% контрактов заключили Томская область и Алтайский край. Остальные — 50%.