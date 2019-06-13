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Конкурсы по нацпроектам должны быть завершены к 1 июля

Регионы Сибири должны за две недели не только закончить конкурсные процедуры, но и заключить договоры с подрядчиками.
  • 13/06/2019, 15:49
Автор: Юлия Данилова
Конкурсы по нацпроектам должны быть завершены к 1 июля
Пока в реализации нацпроектов в регионах Сибири «присутствует инерция».

— 2019 год — стартовый для реализации нацпроектов. В регионах прорабатываются мероприятия, планы-графики, проектно-сметная документация для их реализации. До 1 июля должны быть закончены все конкурсные процедуры, заключены контракты, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что пока кассовое исполнение нацпроектов серьезно варьируется: от 3% до 100%. При этом данные об исполнении нацпроектов, которые предоставляют регионы и которые есть у федеральной власти, иногда разнятся. Меняйло констатировал, что пока в реализации нацпроектов в регионах Сибири «присутствует инерция».

По данным полпредства на 25 апреля, из сибирских регионов Томская область участвует в 12 нацпроектах, Новосибирская, Иркутская, Кемеровская области, Алтайский и Красноярский края, Республика Хакасия — в 11, остальные — в 10 проектах.

— Все регионы Сибири принимают участие в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», все заключили соответствующее соглашение. В полном объеме заявки подали Новосибирская (490 млн рублей), Кемеровская области (1,5 млрд) и Хакассия (60 млн) на финансирование на 2019-2020 годы, — привел пример Сергей Меняйло. — 30% средств уже перечислены. У остальных регионов заявки находятся на рассмотрении. Срок заключения дополнительных соглашений с минстроем РФ, в соответствии с новыми задачами, — до 1 июля.

По федеральному проекту «Жилье» заявки на реализацию программ по стимулированию жилищного строительства подали 8 регионов, из них 3 пока не защитили пакет документов (Алтайский край, Хакасия, Томская область). На 5 регионов выделены федеральные деньги. По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» 100% контрактов заключили Томская область и Алтайский край. Остальные — 50%.

Чуть более половины муниципалитетов заключили дорожные контракты

Чуть более половины муниципалитетов заключили дорожные контракты

Томская область также является лидером по количеству федеральных проектов, в которых регион принимает участие, — 56. На втором месте Новосибирская область — 44, на третьем Алтайский край — 53. В 2019 году на их реализацию в округе будет направлено в общей сложности 527,6 млрд рублей, из них почти 282 млрд — в Томской области, 90,7 млрд — Красноярском крае, 37,6 млрд — в Иркутской области.

— Основной план, который поставлен перед регионами в этом году: войти в режим работы, позволяющий выполнить задачи, поставленные президентом. От того, в какой график мы войдем в 2019 году, будет зависеть, как мы выполним задачи в 2020-м и в последующие годы, — говорит Меняйло. — В рамках этой работы у регионов округа есть все возможности, чтобы реализовать не только нацпроекты, но и свои программы.

В целом, за 2019-2024 году в регионах Сибири в реализацию нацпроектов и федеральных проектов с региональным участием будет вложено 2,9 трлн рублей. Из них 1,59 трлн — в Томской области, 318 млрд — в Красноярском крае и 250 млн — в Омской области. В этих показателях не учитываются данные по финансированию нацпроекта «Наука», так как участники еще будут определяться на основании открытого конкурса среди образовательных и научных организаций.

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