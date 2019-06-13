 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

С введением ККТ выручка по каждой кассе возросла в 1-3 раза

В УФНС подвели промежуточные итоги реформы по обязательному внедрению контрольно-кассовой техники предпринимателями-налогоплательщиками.
  • 13/06/2019, 19:00
Автор: Евгения Серёгина
С введением ККТ выручка по каждой кассе возросла в 1-3 раза
«У предпринимателя может быть выбор — перейти на новый налог или поставить кассу».

На территории региона сегодня действует 21 оператор фискальных данных, реестр ККТ включает в себя 170 видов оборудования. С начала действия кассовой реформы в 2016 году на территории региона зарегистрировано более 55 тысяч касс, установленных предпринимателями, занятыми в сфере общественного питания и торговли. Это вдвое превышает количество кассового оборудования до реформы. Пробито и учтено чеков на сумму более чем в триллион рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела оперативного контроля УФНС по Новосибирской области Владимир Шаповалов.

С начала введения ККТ выручка по каждой кассе в регионе возросла в 1-3 раза.

В то же время предусмотрена альтернатива для тех, кто не желает устанавливать кассы в своей организации. «Отказники» должны будут заплатить 4-6% от суммы оборота в качестве налога для самозанятых. Напомним, что для предпринимателей, не имеющих работников, предусмотрена отсрочка до 2021 года по установке оборудования. Это связано с изучением опыта ряда российских регионов, где в порядке эксперимента предприниматели-единоличники, отказавшись от установки ККТ, должны платить налог на самозанятых.

 Это касается тех, кто продает товары своего производства, самостоятельно оказывает услуги,  говорит Шаповалов.  Отсрочка связана с тем, что предполагается возможное распространение налога на самозанятых в размере 4-6% от оборота. Если этот налог будет введен, то у предпринимателя при соблюдении определенных условий будет право выбора: либо он перейдет на этот налог, либо останется в какой-то действующей системе налогообложения. Если он переходит на этот налог, то освобождается от применения кассовой техники. Если остается на текущей системе налогообложения, к примеру ЕНВД, ему придется ставить кассу.

Устанавливать ККТ все равно придется

Устанавливать ККТ все равно придется

В основном, по словам Шаповалова, послабления сделаны для малого бизнеса, оказывающего определенные виды услуг: ремонт обуви, изготовление ключей. Сюда же подпадают и предприятия с патентом по отдельным видам деятельности (химчистка, ремонт одежды, мебели, фотоуслуги). В сельской местности исключения сделаны для более 800 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Здесь ограничения связаны лишь с торговлей подакцизным товаром.

Другая категория предпринимателей, которых коснутся поблажки с началом действия нового законодательства,  это транспортники, курьерские службы, а также коммерсанты, оказывающие услуги на выезде. Для них предполагаются так называемые «облачные» кассы.

 Не обязательно устанавливать ККТ в каждом транспортном средстве, можно воспользоваться облачными кассами,  говорит начальник отдела УФНС.  В этом случае, например в транспорте, только устройство для автоматического расчета, но в билете указывается, где можно получить чек. Облачные кассы разрешены также в сфере курьерской доставки и работе с выездом, к примеру при оказании парикмахерских услуг. Достаточно продемонстрировать клиенту код чека.

Некоторые послабления коснутся ТСЖ, садоводческих товариществ, образовательных, культурных и спортивных организаций, которые могут не применять ККТ в наличном расчете при оказании услуг.

Для отдельных предпринимателей предусмотрена компенсация расходов на приобретение ККТ в сумме до 18 тысяч рублей. Это касается тех, кто применяет патентную систему или ЕНВД. Необходимое условие для получения компенсации  зарегистрировать технику до 1 июля 2019.

Фото автора

Популярное с сайта

Минстрой может перенести сроки оценки регионами проектов для достройки по старым правилам

13/06/2019, 15:20
Срок оценки регионами соответствия жилых проектов критериям достройки по старым правилам без перехода на счета эскроу может быть перенесён с 1 июля на 1 октября.
В Маслянинском районе запущен новый животноводческий комплекс

В Маслянинском районе запущен новый животноводческий комплекс

13/06/2019, 14:34
Общий объём инвестиций в проект составил более 5,15 млрд рублей.
За год недвижимость возле водоемов в Новосибирской области подорожала на 9%

За год недвижимость возле водоемов в Новосибирской области подорожала на 9%

13/06/2019, 14:16
Средняя цена такой недвижимость -3,4 млн рублей.

Актуальный разговор

Диплом высшей пробы

Диплом высшей пробы

Все материалы
Новости

В Новосибирской области будет создана торговая площадка для заключения онлайн-сделок

13/06/2019, 21:21

Второй за неделю областной чиновник покидает пост

13/06/2019, 19:11

План развития Сибири составят к 1 сентября

13/06/2019, 16:41

Конкурсы по нацпроектам должны быть завершены к 1 июля

13/06/2019, 15:49

Вячеслав Ярманов возвращается в правительство области

13/06/2019, 15:41

Минстрой может перенести сроки оценки регионами проектов для достройки по старым правилам

13/06/2019, 15:20

В Маслянинском районе запущен новый животноводческий комплекс

13/06/2019, 14:34

За год недвижимость возле водоемов в Новосибирской области подорожала на 9%

13/06/2019, 14:16

Лишь 12% новосибирцев занимаются спортом каждый день

13/06/2019, 12:49

Количество ипотечных сделок в регионе сократилось на 15 %

13/06/2019, 12:12
Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска