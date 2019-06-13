С введением ККТ выручка по каждой кассе возросла в 1-3 раза

На территории региона сегодня действует 21 оператор фискальных данных, реестр ККТ включает в себя 170 видов оборудования. С начала действия кассовой реформы в 2016 году на территории региона зарегистрировано более 55 тысяч касс, установленных предпринимателями, занятыми в сфере общественного питания и торговли. Это вдвое превышает количество кассового оборудования до реформы. Пробито и учтено чеков на сумму более чем в триллион рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела оперативного контроля УФНС по Новосибирской области Владимир Шаповалов.

С начала введения ККТ выручка по каждой кассе в регионе возросла в 1-3 раза.

В то же время предусмотрена альтернатива для тех, кто не желает устанавливать кассы в своей организации. «Отказники» должны будут заплатить 4-6% от суммы оборота в качестве налога для самозанятых. Напомним, что для предпринимателей, не имеющих работников, предусмотрена отсрочка до 2021 года по установке оборудования. Это связано с изучением опыта ряда российских регионов, где в порядке эксперимента предприниматели-единоличники, отказавшись от установки ККТ, должны платить налог на самозанятых.

— Это касается тех, кто продает товары своего производства, самостоятельно оказывает услуги, — говорит Шаповалов. — Отсрочка связана с тем, что предполагается возможное распространение налога на самозанятых в размере 4-6% от оборота. Если этот налог будет введен, то у предпринимателя при соблюдении определенных условий будет право выбора: либо он перейдет на этот налог, либо останется в какой-то действующей системе налогообложения. Если он переходит на этот налог, то освобождается от применения кассовой техники. Если остается на текущей системе налогообложения, к примеру ЕНВД, ему придется ставить кассу.

В основном, по словам Шаповалова, послабления сделаны для малого бизнеса, оказывающего определенные виды услуг: ремонт обуви, изготовление ключей. Сюда же подпадают и предприятия с патентом по отдельным видам деятельности (химчистка, ремонт одежды, мебели, фотоуслуги). В сельской местности исключения сделаны для более 800 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Здесь ограничения связаны лишь с торговлей подакцизным товаром.

Другая категория предпринимателей, которых коснутся поблажки с началом действия нового законодательства, — это транспортники, курьерские службы, а также коммерсанты, оказывающие услуги на выезде. Для них предполагаются так называемые «облачные» кассы.

— Не обязательно устанавливать ККТ в каждом транспортном средстве, можно воспользоваться облачными кассами, — говорит начальник отдела УФНС. — В этом случае, например в транспорте, только устройство для автоматического расчета, но в билете указывается, где можно получить чек. Облачные кассы разрешены также в сфере курьерской доставки и работе с выездом, к примеру при оказании парикмахерских услуг. Достаточно продемонстрировать клиенту код чека.

Некоторые послабления коснутся ТСЖ, садоводческих товариществ, образовательных, культурных и спортивных организаций, которые могут не применять ККТ в наличном расчете при оказании услуг.

Для отдельных предпринимателей предусмотрена компенсация расходов на приобретение ККТ в сумме до 18 тысяч рублей. Это касается тех, кто применяет патентную систему или ЕНВД. Необходимое условие для получения компенсации — зарегистрировать технику до 1 июля 2019.

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