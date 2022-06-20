Планируйте переезд: Банк «Левобережный» снизил ставки по ипотеке

Ставки снижены по ипотечному кредиту «Стабильный». В рамках него можно купить не только квартиру в строящемся доме или на вторичном рынке, но и апартаменты, а также гараж. Помимо этого, банк увеличил срок данного кредита до 35 лет при стандартном сроке 25-30 лет. Это позволит сделать размер ежемесячного платежа минимальным и комфортным для вас. При этом если у вас появится возможность, вы можете вносить сумму больше требуемой и закрыть ипотеку досрочно.

Первоначальный взнос по кредиту «Стабильный» составляет от 10% при использовании средств материнского капитала. Ставка – от 9,7% до 16,5% годовых. Минимальная ставка действует при первоначальном взносе от 20% на сумму более 4 млн рублей для приобретения недвижимости; применении опции «Назначь свою ставку» в размере 3,5% от суммы кредита (оплачивается единовременно, в день подписания кредитной документации); страховании недвижимости, жизни и трудоспособности, а также риска утраты права собственности на недвижимость; подтверждении доходов справкой 2-НДФЛ.

Подробную консультацию можно получить по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

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