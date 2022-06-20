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Планируйте переезд: Банк «Левобережный» снизил ставки по ипотеке

  • 20/06/2022, 17:01
Уменьшение ставок позволит сибирякам решить квартирный вопрос на выгодных условиях. Получить средства на покупку собственного жилья можно по ставке от 9,7% годовых.

новости бизнесаСтавки снижены по ипотечному кредиту «Стабильный». В рамках него можно купить не только квартиру в строящемся доме или на вторичном рынке, но и апартаменты, а также гараж. Помимо этого, банк увеличил срок данного кредита до 35 лет при стандартном сроке 25-30 лет. Это позволит сделать размер ежемесячного платежа минимальным и комфортным для вас. При этом если у вас появится возможность, вы можете вносить сумму больше требуемой и закрыть ипотеку досрочно.

Первоначальный взнос по кредиту «Стабильный» составляет от 10% при использовании средств материнского капитала. Ставка – от 9,7% до 16,5% годовых. Минимальная ставка действует при первоначальном взносе от 20% на сумму более 4 млн рублей для приобретения недвижимости; применении опции «Назначь свою ставку» в размере 3,5% от суммы кредита (оплачивается единовременно, в день подписания кредитной документации); страховании недвижимости, жизни и трудоспособности, а также риска утраты права собственности на недвижимость; подтверждении доходов справкой 2-НДФЛ.

Подробную консультацию можно получить по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Подайте заявку на ипотеку на сайте банка или в мобильном приложении BL-online.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : недвижимость ипотека


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