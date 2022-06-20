Планируйте переезд: Банк «Левобережный» снизил ставки по ипотеке

Ставки снижены по ипотечному кредиту «Стабильный». В рамках него можно купить не только квартиру в строящемся доме или на вторичном рынке, но и апартаменты, а также гараж. Помимо этого, банк увеличил срок данного кредита до 35 лет при стандартном сроке 25-30 лет. Это позволит сделать размер ежемесячного платежа минимальным и комфортным для вас. При этом если у вас появится возможность, вы можете вносить сумму больше требуемой и закрыть ипотеку досрочно.
Первоначальный взнос по кредиту «Стабильный» составляет от 10% при использовании средств материнского капитала. Ставка – от 9,7% до 16,5% годовых. Минимальная ставка действует при первоначальном взносе от 20% на сумму более 4 млн рублей для приобретения недвижимости; применении опции «Назначь свою ставку» в размере 3,5% от суммы кредита (оплачивается единовременно, в день подписания кредитной документации); страховании недвижимости, жизни и трудоспособности, а также риска утраты права собственности на недвижимость; подтверждении доходов справкой 2-НДФЛ.
Подробную консультацию можно получить по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):
Подайте заявку на ипотеку на сайте банка или в мобильном приложении BL-online.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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