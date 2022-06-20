После первых корректировок в 2022 году дефицит бюджета области вырастет на 7 млрд рублей

Первые корректировки в областной бюджет в 2022 году вносятся только в июне. Как пояснил министр финансов региона Виталий Голубенко, это связано с масштабными геополитическими санкциями в отношении экономики РФ, которые спровоцировали волатильность на рынках — и все прогнозы, бизнес-планы утратили свою актуальность.

— От правительства этот период потребовал принятия антишоковых мер. Первые осторожные шаги по преодолению кризиса и уточнению прогнозов стали возможны в мае на основе первых финансовых результатов о том, как экономика страны пережила март и апрель, — пояснил чиновник. — За прошедшее время правительство области не сорвало выполнение ни одного из бюджетных обязательств: прошло увеличение дорожного фонда, оказаны меры поддержки ЖКХ, промышленности, рынку труда, компенсировано удорожание строительства объектов здравоохранения, оборудования ЛДС и т.д.

В общей сложности на эти цели были направлены 9,4 млрд бюджетных ассигнований за счет остатков на начало 2022 года и остатков целевых средств, не подтвержденных к возврату в 2021 году. Еще около 1,7 млрд — за счет перераспределения внутри бюджета.

В поправки, которые правительство вносит на рассмотрение регионального парламента, входят несколько задач:

— Меры по преодолению последствий удорожания стройматериалов. В частности, предложено перебросить финансирование с планового периода на 2022 год по тем объектам, где возможен досрочный ввод в эксплуатацию в этом году. По тем объектам, где ПСД отсутствует или неактуальна, или ее невозможно разработать в разумные сроки, перенести на следующие годы. Эти меры затронут значительный перечень объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, жилищного комплекса и благоустройства.

— Также стоит отметить, что по ряду объектов актуализация ПСД завершилась поздно из-за неопределенности с ценовой ситуации: в конце апреля-мае. По некоторым из них, что софинансируются федеральным бюджетом, заявки на компенсацию направлены позже. Во избежание потерь времени законопроектом предлагается обеспечить такие случаи нашими собственными средствами, которые будут замещаться федеральными ресурсам по мере принятия РФ заявок, направленных областью, — пояснил Виталий Голубенко.

В общей сложности на эти меры в 2022 году потребуются 4,8 млрд рублей (В 2023-м — 2,5 млрд, в 2024-м — 1,2 млрд. — Ред.)

— Вторая задача — закрыть дефицит расходов по социальным обязательствам: лекарства для льготников, возмещение затрат, недополученных перевозчиками пассажиров, обеспечение жильем детей сирот, программа служебного жилья, переселение граждан из ветхих и аварийных домов, компенсация расходов по газификации отдельным категориям граждан.

Объем финансов необходимых для ее реализации в 2022 году — 1,1 млрд (В 2023-м — 212 млн рублей, в 2024-м — 264 млн рублей. — Ред.)

— Третья задача — обеспечение развития инфраструктуры. В частности, речь идет об инфраструктурных проектах за счет федерального бюджета, модернизации объектов тепло- и водоснабжения, благоустройства территории и т.д. В 2022 году — 577 млн рублей (В 2023-м — 3,7 млрд, в 2024-м — 2,2 млрд. — Ред.)

— Четвертая задача –— формирование финансовых резервов на индексацию ФОТ, мер соцподдержки, материальных затрат. В 2022 году на эти цели запланировано направить 17,3 млрд рублей (В 2023-м — 22,8 млрд, в 2024-м — 27 млрд рублей. — Ред.)

В общей сложности на 2022 год корректировки составят 24,1 млрд рублей. (В 2023-м — 29,5 млрд, в 2024-м — 30,8 млрд рублей. — Ред.)

— Наш действующий план по собственным доходам имеет динамику 105,6% к уровню прошлого года. По итогам первого квартала динамика была 112,6%, на 1 июня — 136%, — комментирует финансист. — С другой стороны, на собственные доходы бюджета влияет налог на прибыль, а мы видим, что банки уже говорят о снижении прибыльности (-6 млрд), в обрабатывающих производствах также идет падение прибыли (-8,2 млрд) за счет нарушения логистических цепочек и снижения объемов производства. В секторе управления имуществом — падение спроса на недвижимость (-1,9 млрд). Оценка экономической ситуации и налогооблагаемой базы позволяют предположить увеличение собственных доходов бюджета на 23,3 млрд рублей к уровню 2021 года, то есть динамика составит 120%.

Источником финансирования исполнения поставленных задач, по словам Виталия Голубенко, будет

К источникам финансирования дефицита Минфин также относит невостребованные остатки средств — 584 млн рублей, нераспределенные остатки 2021 года — 132,7 млн, резервный фонд правительства области — 439 млн. Итого — итого 24,1 млн рублей (Все по 2022 году. — Ред.). По уточненным данным, объем налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2022 году составит 195,6 млрд рублей.

На покрытие дефицита бюджета область планирует направить остатки собственных средств бюджета 2021 года — 8,2 млрд рублей, бюджетные кредиты субъекту РФ, выделенные на погашение рыночного долга.

— Ставки по банковским кредитам были высокие, и банки не были готовы участвовать в электронных аукционах, поэтому регионам выделены бюджетные кредиты. Для Новосибирской области — 8,3 млрд рублей. Из них на погашение госдолга региона будут направлены 3,7 млрд, а 4,6 млрд пойдут на перекредитовку муниципальных образований, в основном города Новосибирска, — говорит министр. — Кроме того в рамках федеральных антикризисных решений для регионов увеличен лимит краткосрочных бюджетных кредитов, которые предоставляются федеральным казначейством. Для области дополнительный лимит в 2022 году составит 10,5 млрд рублей. Принимая во внимание, что данный лимит не может предоставляться органам МСУ, мы предлагаем поддержать за счет этих ресурсов Новосибирск и предусмотреть возможность предоставления ему 3,5 млрд рублей по краткосрочному бюджетному кредиту за счет областного бюджета со сроком погашения до конца 2022 года. Эта мера снизит процентную нагрузку по обслуживанию муниципального долга Новосибирска в течение 2022 года.

В поправках также прописана федеральная поддержка — 6,4 млрд рублей. Из них 4,17 млрд — на обеспечение дорожной деятельности, в том числе 1 млрд — на продолжение строительства четвертого моста. 746 млн — на строительство и капремонт школ, 650 млн рублей — на снижение напряженности на рынке труда и переподготовку сотрудников, 569 млн — на поддержку системы здравоохранения. Виталий Голубенко также не исключил, что в бюджет придется оперативно вносить новые поправки в случае принятия решений на федеральном уровне.

В общей сложности после внесения поправок доходная часть бюджета области на 2022 год составит 257,4 млрд рублей (ранее — 226,3 млрд), расходная — 280,4 млрд (242,3 млрд).

Дефицит увеличится с 15,9 до 23 млрд рублей. Бюджет внесен на рассмотрение регионального парламента. Ожидается, что он будет вынесен на июльскую сессию сразу в двух чтениях, «чтобы строительные работы на объектах региона можно было выполнить без потери сезона».

Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания не доплатила 45 млн рублей налогов.