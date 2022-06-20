Microsoft запретила скачивать Windows 10 и 11, Mango окончательно покинет Россию

Microsoft запретила пользователям из России установку Windows 11 и 10, образцы этих операционных систем, а также программу Media Creation Tool с официального сайта, передает ТАСС. При попытке загрузки образа диска Windows 11 (ISO) с сайта компании возникает ошибка.

— Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт, — говорится в сообщении. Однако если использовать VPN, загрузка происходит.

Если пробовать скачать Windows 10, тоже появляется ошибка: «404 — File or Directory not found». С подключением VPN загрузка происходит.

Напомним, Microsoft еще в начале марта поддержала антироссийские санкции и объявила о прекращении продажи своих товаров и предоставлении услуг в России.

— Мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России, — заявил президент компании Брэд Смит.

Топ-менеджер компании уточнил, что решение о временном прекращении работы компании в регионе принято из-за ситуации на Украине.

Испанский ретейлер модной одежды Mango окончательно уйдет из России, сообщает El Pais со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что бренд решил отказаться от прямых продаж на отечественном рынке после 23 лет работы в стране «в связи с неопределенностью относительно развития геополитической ситуации» из-за специальной военной операции России на Украине. При этом марка продаст бизнес франчайзинговым партнерам, с которыми уже достигла соглашения по данному вопросу.

Известно, что по договору франшизы будут переданы 55 магазинов бренда на территории России, которые сохранят рабочие места для 800 сотрудников.

Ранее компания Mango объявляла, что временно прекращает онлайн- и офлайн-продажи на территории России.