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Платежный агрегатор — что это такое и зачем он нужен?

  • 11/10/2022, 17:44
Платежный агрегатор, кому и почему он нужен?

Платежный агрегатор ENOT.io – это система, которая организовывает перевод денег от клиента к продавцу. Но зачем он нужен? Покупатель зашел в онлайн магазин и решил приобрести какой-либо товар. Он добавляет его в корзину и переходит к переводу денег. Если здесь не будет удобных способов оплаты, то клиент попросту откажется от покупки. Платежные агрегаторы и нужны, чтобы избежать этого.

Что такое платежный агрегатор подробно?

Как было написано выше, интернет-магазину выгодно предлагать своим клиентам как можно больше способов оплаты. Так как различным людям удобно платить разными способами: кому-то картой, кто-то привык банковским переводом, некоторые предпочитают онлайн кошельки, а есть и любители оплаты через мобильного оператора. И если на сайте не будет удобного способа заплатить за заказ, клиент покинет магазин.

Платежный агрегатор организует перевод денег от клиента к продавцу разными способами. А взамен берет небольшой процент от сделки. В результате все остаются довольными: клиент оплатил нужный товар удобным ему способом, продавец продал предмет и получил прибыль. Именно по этой причине рекомендуется внедрять качественную систему оплаты на свой сайт.

Преимущества платежных агрегаторов:

  • использование огромное количества способов оплаты;
  • можно легко и быстро подключить к любому интернет-магазину;
  • легко работают с другим ПО (программным обеспечением);
  • после интеграции увеличивается процент совершенных покупок;
  • владелец онлайн магазина существенно увеличивает свою прибыль.

Даже не смотря на необходимость оплачивать комиссию (2% от суммы сделки), владелец, из-за роста количества заказов, остается в существенном плюсе. Вы можете сами примерно посчитать: сколько денег можно потерять, если каждый второй-третий клиент будет отказываться от покупки, из-за сложности оплатить товар или услуги. Платежный агрегатор способен решить эту проблему.

Как работает платежный агрегатор?

Платежный агрегатор – это инструмент для автоматизации оплаты товаров и услуг в любом интернет-магазине. Но как он работает? Вот принцип действия:

  1. Товар идентифицируется по какому-либо принципу, например, при помощи уникального номера.
  2. Клиент добавляет товар в корзину, переходит к оформлению заказа и кликает по кнопке «Оплатить».
  3. Он попадает на страницу, где ему предложено огромное количество способов оплаты.
  4. Клиент выбирает подходящий способ и указывает необходимые платежные данные: номер карты, кошелька или что-то еще.
  5. После успешной транзакции сайт агрегатора отправляет пользователя обратно на страницу интернет-магазина.
  6. Параллельно с 5 пунктом осуществляется передача информации о результатах перевода денежных средств.

Если все прошло успешно, то на сайте онлайн магазина автоматически меняется статус заказа на «Оплачено». Все данные хранятся и передаются в зашифрованном виде, поэтому за их безопасность переживать не стоит. Платежный агрегатор гарантирует их сохранность и анонимность.

Почему лучше подключать платежный агрегатор ENOT.io?

Платежный агрегатор ENOT.io предлагает своим клиентам систему для осуществления платежей в интернет-магазине. У покупателей на выбор будет более 7 способов оплаты – это огромное количество, есть из чего выбрать. При этом комиссия для владельца магазина составит всего 2%. Это практически не отразится на вашей прибыли, к тому же она увеличится по причине роста числа заказов.

Преимущества платежного агрегатора «ЕНОТ.ио»:

  • более 7 способов оплаты товаров или услуг;
  • комиссия всего 2% от размера транзакции;
  • можно интегрировать в любой онлайн магазин, в том числе лендинг;
  • гарантированная безопасность данных и денег;
  • легко добавить на сайт;
  • понятный интерфейс платежного агрегатора;
  • быстрое обновление данных в режиме реального времени.

Подключение к платежному агрегатору осуществляется бесплатно в течение нескольких часов. Затем запускается тестированный платеж, который демонстрирует качественную и правильную работу системы. После этого пользователи могут оплачивать товары через программу. Деньги после подтверждения транзакции будут начисляться на платежные счета владельца интернет-магазина. Их нужно будет предварительно указать.

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Фото с сайта freeimages.com
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