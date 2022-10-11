В ноябре станут известны новые «мусорные» концессионеры

Новая мусорная концессия по ряду пунктов принципиально отличается от предыдущей.

Отличие первое — количественное

Правительство Новосибирской области разместило в открытом доступе конкурсную документацию по концессионному строительству двух мусоросортировочных полигонов. Участники конкурса должны определиться в конце ноября. В отличие от нашумевшей теперь уже бывшей мусорной концессии, так и не реализованной ООО «Экология-Новосибирск», предполагается участие в строительстве полигонов двух разных компаний. Такое решение было принято сессией Заксобрания на основе рекомендаций, данных депутатами. По мнению главы регионального МинЖКХ Дениса Архипова, это должно повысить уровень конкуренции между участниками рынка утилизации мусора.

— Существуют определенные решения, позволяющие захоранивать минимальное количество так называемых «хвостов», — поясняет Архипов. — Более того, доля захоронения из объема поступающих на эти объекты ТКО будет являться одним из критериев конкурсного предложения. Комиссия будет оценивать, насколько меньше концессионер станет захоранивать ТКО. Сейчас этот параметр установлен на границе минимум 40% захоронений от всего, что будет заходить.

Одним из основных критериев министр называет наименьший объем ТКО, подлежащих захоронению, а не переработке. Об этом Денис Архипов сообщил в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе», где представил предстоящие изменения на областном мусорном рынке.

Что касается самих потенциальных участников, то пока они не называются.

— Естественно, что мы ожидаем максимально профессиональных участников рынка утилизации мусора, — говорит министр. — В нашей стране этот рынок сформировался. В тот период, когда было заморожено соглашение, в ряде регионов практика была наработана, были и разные успехи, и ошибки. Но есть компании, которые на этом рынке в России функционируют, мы видели ряд интересных объектов. Конечно же, как говорил губернатор на сессии Заксобрания, мы рассчитываем на активное участие нашего местного бизнеса.

В качестве успешного примера министр приводит проект в Московской области.

— Что людей беспокоит в первую очередь? Запахи, привлечение грызунов, — комментирует Архипов. — На заводе, где мы были, запахов нет. На территории, где формируется почвогрунт, конечно, естественный процесс биоразложения. Но есть технологии, которые борются с этим: система вентиляции, очистка воздуха. Отходы брикетируются, закрываются. Там, по моему наблюдению, птиц меньше, чем голубей на стандартной девятиэтажке Новосибирска.

Отличие второе — географическо-экскурсионное

Левобережный объект фактически остается на том же месте, что и было запланировано изначально — в районе поселка Верх-Тула, а вот Правобережный пришлось отодвинуть на 15-17 км от ранее запланированного участка в Раздольном. Напомним, что жители Раздольного и других окрестных населенных пунктов неоднократно выступали резко против соседства с объектами по утилизации мусора, организуя протестные акции и автопробег.

Власти пытаются примирить жителей с будущим соседством мусорных комплексов Что касается недовольства, то при строительстве таких объектов оно, конечно, было, есть и будет, — говорит Архипов. — Нигде по стране подобные объекты не строились без протестов. В Московской области нет такого напряжения, как раньше. Когда построили, стали привозить на объекты жителей, проводили экскурсии, показывали, рассказывали. Сейчас, когда объекты эксплуатируются, общественный контроль местных жителей присутствует. Все конструктивно. Люди увидели, что это не свалки, а иной технологический уровень — это комплекс по переработке, огражденный лесным массивом.

Что касается законности выделения данных участков, то, как сообщает министр, они соответствуют формальным критериям. Однако последнее слово за Росприроднадзором, куда концессионеры должны будут направить результаты проведенных изысканий. Если там подтвердят возможное негативное воздействие на окружающую среду, областному правительству предстоит подыскать альтернативный участок.

Отличие третье — денежно-штрафное

Бегать за будущими концессионерами и подгонять их с выполнением работ, как сообщают в региональном правительстве, не придется. Предусмотрена система штрафов в размере от 50 до 100 тысяч рублей за каждый день нарушения сроков работ.

— В случае, если нарушения будут существенными, у нас есть возможность в концессионном соглашении зайти в режим особых обстоятельств, в котором мы либо с концессионером договариваемся, как решаем эту проблему, либо, если не договорились, имеем право расторгнуть это соглашение, — заявляет глава министерства.

По информации правительства Новосибирской области, срок создания Левобережного комплекса по переработке отходов — 36 месяцев с момента подписания соглашения. Срок действия соглашения — 25 лет с момента подписания. Проектная мощность — 300 тысяч тонн в год. Объем инвестиций концессионера — 3,2 млрд рублей.

Срок создания Правобережного комплекса по утилизации мусора — 36 месяцев, срок действия соглашения — 25 лет. Проектная мощность — 330 тысяч тонн в год. Объем инвестиций — 3,4 млрд рублей.

После заключения соглашений в течение определенного законодательством срока областное правительство предоставляет концессионерам в аренду участки под строительство объектов. Далее концессионер проводит изыскания по данным площадкам.

Ранее редакция сообщала, как проекты новой мусорной концессии прокомментировал заместитель председателя комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко.