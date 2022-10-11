Новосибирский депутат пополнил ряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине

Депутат райсовета Новосибирского района, Руслан Колник («Справедливая Россия – Патриоты – За Правду») отправился добровольцем участвовать в спецоперации на Донбассе и Украине. Об этом сообщают в реготделении партии «Справедливая Россия».

— Настрой нормальный, — цитируют справороссы однопартийца. — Я пошел, потому что надо идти. Это мой долг.

По информации регионального отделения партии, депутат уже прибыл в место расположения части на территории ДНР.

Стоит отметить, что пока новосибирские народные избранники массово не торопятся пополнить ряды добровольцев на Украине при том, что под частичную мобилизацию подпадает более половины депутатов горсовета Новосибирска и значительная часть депутатов Заксобрания Новосибирской области. Об этом ранее в комментарии Infopro54 сообщали председатель горсовета Дмитрий Асанцев и первый зампредседателя Заксобрания Андрей Панфёров. В горсовете о готовности добровольно участвовать в спецоперации заявлял вице-спикер Евгений Яковенко («Единая Россия»). Кроме того, ранее в качестве волонтёров в Донбасс отправлялись депутаты Ростислав Антонов (независимый) и Владислав Люмин («Единая Россия»). Из Заксобрания одним из первых рапорт о добровольном участии в спецоперации подал уже упомянутый Андрей Панфёров, затем — депутат, главврач больницы, экс-министр социальной политики Новосибирской области №34 Ярослав Фролов («Единая Россия»).

Из депутатов Госдумы, избранных от Новосибирской области, на территории Донбасса в составе делегации КПРФ побывал коммунист Ренат Сулейманов. Ещё один депутат, единоросс Олег Иванинский посещал Донбасс в качестве волонтёра.

Напомним, что спецоперация на территории Донбасса и Украины началась 24 февраля. В конце сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По информации, озвученной спустя неделю военным комиссаром региона Евгением Кудрявцевым, в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более 2 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала об уходе добровольцем в зону спецоперации главы Баганского района Новосибирской области Александра Тарасова.