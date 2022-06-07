Рекламодателям

Платят ли ИП на УСН НДС

  • 07/06/2022, 13:41

По общему правилу индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, налог на добавленную стоимость не платят. Это следует из ст. 346.11 НК РФ. Однако из этого правила есть исключения. О том, когда ИП придется заплатить НДС, читайте в этой статье.

Содержание

  • Можно ли ИП оплачивать НДС добровольно
  • Если ИП выставил НДС по ошибке
  • Импорт товара
  • Операции с госимуществом

Можно ли ИП оплачивать НДС добровольно

В некоторых ситуациях ИП, применяющий упрощенку, готов оплачивать НДС добровольно. Такая ситуация может возникнуть в интересах бизнеса, если контрагент работает на ОСНО. В этом случае он не сможет приобрести товар у ИП, поскольку у организации-покупателя не получится возместить НДС. Контрагент тогда может отказываться сотрудничать с этим ИП.

Если для предпринимателя важно данное партнерство и он согласен, то может сам выставить счет-фактуру с налогом, а затем перечислить его государству.

Если ИП выставил НДС по ошибке

Предпринимателю придется заплатить налог на добавленную стоимость, если он выставил его в накладной по ошибке. Также необходимо будет сдать декларацию по НДС. В нее нужно включить сведения из выставленных счетов-фактур.

Импорт товара

Еще одна необходимость уплатить НДС у ИП возникает, если он приобретает товар у иностранного контрагента. Есть два варианта уплаты налога на добавленную стоимость. Они зависят от того, из какой страны поставщик:

  • Если товар поставляется из Беларуси, Казахстана, Армении или Киргизии (страны ЕАЭС), то НДС платится после принятия товара к учету.
  • За товар из остальных стран НДС платится на таможне.

В обоих случаях налог рассчитывается с суммы стоимости товара и таможенных пошлин, а также акцизов.

Если импортный товар приобретен на территории РФ, обязанность уплаты НДС будет зависеть от того, есть ли у продавца постоянное представительство в России. Если его нет — придется оплачивать налог.

Операции с госимуществом

Если ИП покупает или арендует имущество государства, ему также придется заплатить НДС. Это связано с тем, что сами госучреждения оплатить налог не смогут.

Тем не менее в ряде случаев ИП освобождается от налогов при работе с госимуществом. Например, предприниматель арендует помещение, принадлежащее государству, и хочет его выкупить. Недвижимость находится в аренде более двух лет, у ИП отсутствуют долги по арендной плате, пени и штрафы. Помещение не входит в перечень, свободный от прав третьих лиц. Также предприниматель должен относиться к субъектам малого или среднего бизнеса на дату заключения договора.

Необходимо учесть, что если предприниматель выставил НДС в счет-фактуре покупателю, а затем уплатил этот налог, то зачесть его в расходы по УСН не получится. При необходимости, можно изменить систему налогообложения. Сделать это можно с помощью бесплатного сервиса reg.akbars.ru.

Фото предоставлены рекламодателем

610

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Масштабному турпроекту «Заповедный лес» не хватает волевого решения

Все материалы
Лента новостей

Минпромторг наполняет региональную платформу субконтрактации

07/06/2022, 18:30

Мэрия Новосибирска ищет инвестора на две бани

07/06/2022, 18:24

Установлены новые размеры денежного вознаграждения за сдачу оружия и боеприпасов

07/06/2022, 17:56

Журналист Infopro54 занял второе место в номинации «Интернет-СМИ» в конкурсе «Ростелекома»

07/06/2022, 17:55
Популярное

Российский McDonald’s подал заявки на регистрацию двух товарных знаков

07/06/2022, 13:16

Когда в стране подешевеют автозапчасти

07/06/2022, 12:21

Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня

06/06/2022, 15:24
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

Банк «Левобережный» выдает кредиты под 6,9% годовых без подтверждения дохода

07/06/2022, 17:09

Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн

07/06/2022, 16:34

Сервисы Сбера помогли значительно сэкономить на топливе для спецтехники

07/06/2022, 16:00

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска