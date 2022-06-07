Платят ли ИП на УСН НДС

По общему правилу индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, налог на добавленную стоимость не платят. Это следует из ст. 346.11 НК РФ. Однако из этого правила есть исключения. О том, когда ИП придется заплатить НДС, читайте в этой статье.

Содержание

Можно ли ИП оплачивать НДС добровольно

Если ИП выставил НДС по ошибке

Импорт товара

Операции с госимуществом

Можно ли ИП оплачивать НДС добровольно

В некоторых ситуациях ИП, применяющий упрощенку, готов оплачивать НДС добровольно. Такая ситуация может возникнуть в интересах бизнеса, если контрагент работает на ОСНО. В этом случае он не сможет приобрести товар у ИП, поскольку у организации-покупателя не получится возместить НДС. Контрагент тогда может отказываться сотрудничать с этим ИП.

Если для предпринимателя важно данное партнерство и он согласен, то может сам выставить счет-фактуру с налогом, а затем перечислить его государству.

Если ИП выставил НДС по ошибке

Предпринимателю придется заплатить налог на добавленную стоимость, если он выставил его в накладной по ошибке. Также необходимо будет сдать декларацию по НДС. В нее нужно включить сведения из выставленных счетов-фактур.

Импорт товара

Еще одна необходимость уплатить НДС у ИП возникает, если он приобретает товар у иностранного контрагента. Есть два варианта уплаты налога на добавленную стоимость. Они зависят от того, из какой страны поставщик:

Если товар поставляется из Беларуси, Казахстана, Армении или Киргизии (страны ЕАЭС), то НДС платится после принятия товара к учету.

За товар из остальных стран НДС платится на таможне.

В обоих случаях налог рассчитывается с суммы стоимости товара и таможенных пошлин, а также акцизов.

Если импортный товар приобретен на территории РФ, обязанность уплаты НДС будет зависеть от того, есть ли у продавца постоянное представительство в России. Если его нет — придется оплачивать налог.

Операции с госимуществом

Если ИП покупает или арендует имущество государства, ему также придется заплатить НДС. Это связано с тем, что сами госучреждения оплатить налог не смогут.

Тем не менее в ряде случаев ИП освобождается от налогов при работе с госимуществом. Например, предприниматель арендует помещение, принадлежащее государству, и хочет его выкупить. Недвижимость находится в аренде более двух лет, у ИП отсутствуют долги по арендной плате, пени и штрафы. Помещение не входит в перечень, свободный от прав третьих лиц. Также предприниматель должен относиться к субъектам малого или среднего бизнеса на дату заключения договора.

Необходимо учесть, что если предприниматель выставил НДС в счет-фактуре покупателю, а затем уплатил этот налог, то зачесть его в расходы по УСН не получится. При необходимости, можно изменить систему налогообложения. Сделать это можно с помощью бесплатного сервиса reg.akbars.ru.