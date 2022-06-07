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В этом году Центральный пляж Академгородка официально работать не будет

  • 07/06/2022, 14:29
Автор:
новости Новосибирска
Пока в черте города спасатели согласовали 6 пляжей.

— Неофициально купальный сезон в Новосибирске был открыт 2 мая. В этот день мы зафиксировали первое происшествие, связанное с гибелью людей на водоемах. Всего с начала 2022 года погибли 14 человек, из них 5 детей. 12 происшествий зарегистрированы в мае. Для сравнения, в прошлом году — 5, — сообщил на пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Официально пляжный сезон в регионе открыт с 23 мая. С 1 июня приняты в эксплуатацию 6 пляжей, в том числе почти все, которые расположены в черте города. 10 июня ожидается запуск пляжа «Звезда» на Бердском заливе.

— Центральный пляж Академгородка не подал заявку на открытие, так как здесь идет работа по передаче земли из федеральной в муниципальную собственность. Мы выставим на пляже пост спасателей, но пока он будет считаться массовым неорганизованным местом отдыха, то есть официально в этом году пляж работать не будет, — подчеркнул Юрий Карпов.

Напомним, этим летом будет закрыт и центральный пляж Новосибирска из-за строительства ледовой арены. Ориентировочно он откроется в 2023 году.

Всего на территории области, по данным ГУ МЧС, зарегистрировано 371 место массового неорганизованного отдыха на водоемах. На 120 планируется выставить спасательные посты, но пока согласованы только 75 заявок, так как финансирование работы этих постов лежит на администрациях районов. Самое несчастливое место в Новосибирске — котлован на Юго-Западном жилмассиве. Несмотря на наличие поста спасателей там продолжают гибнуть люди. В этом году уже был зарегистрирован несчастный случай — из-за протяженности водного объекта спасатели просто не успели оперативно добраться до места происшествия.

новости Новосибирска

За счет каких средств будут благоустраивать Центральный пляж — пока непонятно

Напомним, в начале мая на площадке «Точки кипения» в Технопарке прошел воркшоп, где горожане и привлеченные эксперты обсуждали дизайн-проект благоустройства территории Центрального пляжа в Академгородке. Исходя из представленных результатов проведенных опросов и по итогам проведенного воркшопа лидирует концепция природосообразного отдыха. Без масштабных инфраструктурных и развлекательных объектов. Источник финансирования этих преобразований пока не определен.

Первую версию проработанной концепции Центрального пляжа в Академгородке планируют представить общественности в июне. Разработкой проекта обустройства Центрального пляжа занимается архитектурная мастерская «АдаптикА».

 

Ранее редакция сообщала, что в районе центрального городского пляжа в Новосибирске инвестор планирует построить гостиницы-многоэтажки.

Фото из группы «Новосибирск Сити» Вконтакте

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Пляж отдых город


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