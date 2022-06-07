Покупка газового генератора

Для владельцев крупных загородных домовладений это серьезная проблема. Чтобы не сидеть периодическим без электричества, было принято решение о покупке газового генератора.

Почему было решено покупать именно газовую модель

Газовые модели одни из самых востребованных – это объясняется их многочисленными достоинствами. Они отлично решают проблему внезапного отключения электричества, влекущую за собой размораживание холодильников и морозильных камер. Зимой отключается еще и котел отопления, функционирующий за счет электроэнергии. Далеко не всегда подачу электроэнергии возобновляют быстро.

Застраховать себя от подобных неприятностей помог газовый генератор, обладающий оптимальной мощностью. Преимущества такого оборудования заключаются в:

экологичности;

большом эксплуатационном ресурсе;

экономии на топливе;

универсальности (можно использовать не только в частных домовладениях, но и, к примеру, на промышленных объектах).

Диапазон мощности у газовых агрегатов внушительный, поэтому они удовлетворяют различные нужды. Главное – не прогадать с этим параметрам, чтобы потом оборудование не поломалось из-за перегрузок и не пришлось платить лишних денег за топливо.

Наша цель покупки газового генератора заключалась в обслуживании большого домовладения, снабжения электроэнергией всей находящейся в нем техники.

Такие агрегаты способны функционировать и на сжиженном газу из баллонов, и на магистральном, что существенно облегчает их использование. При работе от магистральной сети не требуется контролировать, какая количество топлива осталось.

Использование газа в качестве топлива почти всегда экономичнее, чем бензина.

Большой рабочий ресурс обеспечивается за счет меньшего количества токсичных выхлопов. Это замедляет износ цилиндров и поршней, исключает коррозию.

В выхлопах от газовых генераторов не содержатся тяжелые металлы и прочие токсичные вещества.

Оборудование во всепогодном кожухе может эксплуатироваться при любых погодных условиях. Еще один плюс таких агрегатов состоит в том, что шумят они гораздо меньше в сравнении с бензиновыми и дизельными разновидностями.

Модели с системой жидкостного охлаждения можно применять круглые сутки для постоянной подачи электроэнергии на протяжении долгого времени.

В процессе выбора мы отказались от покупки дешевых китайских генераторов. Это иллюзорная экономия, поскольку техника быстро ломается, что в итоге оборачивается немаленькими расходами. Цены на газовые генераторы сравнили по ссылке.

Газовый генератор Generac 7146 – лучший выбор для загородного домовладения

В итоге выбрали модель Generac 7146. Судя по отзывам – это хит продаж. Резервная мощность у этого генератора составляет 13 кВт. Его сборка выполнена в США, он гораздо надежнее китайских аналогов. Оборудование работает на сжиженном и природном газу, запускается при помощи электростартера. Производитель предоставляет на него гарантию сроком на 5 лет. Его мощности оказалось как раз достаточно для обслуживания загородного домовладения.

Дешевле всего получилось купить в Московской компании – и цены ниже, и опыта больше. Доставка обошлась недорого.

Газовый генератор Generac 7146 помог решить проблему с перебоями электроснабжения в нашем загородном домовладении. Оборудование используется в качестве резервного источника питания для обеспечения освещения дома и двора, основных электрических приборов.