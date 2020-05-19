Кондитерская фабрика поддержала врачей Новосибирска шоколадом

Один из крупнейших в России производителей кондитерских изделий поддерживает медиков во время всемирной пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе кондитерской фабрики «Победа». Сотрудники фабрики назвали этот социальный проект «Победа Иммунитета».

В пресс-службе рассказали, что в апреле коллектив кондитерской фабрики передал партии шоколада, содержащего уникальный комплекс для укрепления иммунитета, больницам Москвы и Московской области. В мае акция продолжилась в крупнейших городах страны, став общероссийской. Так, 18 мая российская кондитерская фабрика «Победа» передала медицинскому персоналу городской инфекционной клинической больницы №1 города Новосибирска очередную партию шоколада. Сотрудники больницы, работающие с COVID-19, получили 200 плиток шоколада общим весом 20 кг.

— Сегодня все глаза мира обращены на медиков, которые спасают жизни, при этом рискуя своим здоровьем. В этот непростой период мы обязаны проявить социальную ответственность, сплотиться в борьбе с вирусом и направить все силы на укрепление иммунитета населения страны. Каждый может оказать помощь, вне зависимости от рода деятельности. Мы не являемся профильной организацией здравоохранения, но наш шоколад Charged Immunity с особым комплексом биодобавок укрепляет иммунную систему организма, помогая ему справляться с постоянными нагрузками, а также увеличивает работоспособность, поэтому мы направляем его в качестве поддержки медикам. Это то немногое, что мы можем сделать для врачей в эти нелегкие дни, — объяснила генеральный директор кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева.

Главный врач городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова отметила, что в период высочайших нагрузок в связи с увеличением количества поступающих пациентов, это поможет врачам поддерживать силы и лучше справляться со стрессом.

До конца мая в рамках акции «Победа Иммунитета» фабрика также оказала поддержку врачам Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.

Фото предоставлено пресс-службой компании