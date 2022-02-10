Обзор плитки Creto в магазине «Эльман-Трейд»

Компания представляет готовые комплексные решения для обустройства жилых и коммерческих помещений любой площади. Можно выбрать керамическую плитку Creto для санузла и ванной комнаты, кухни, коридора, общественных мест.

Преимущества керамической плитки Creto:

Многообразие стилевых направлений – ретро, классика, модерн, этно и т.д.

Качество европейского уровня – плитка в течение многих лет сохраняет свою прочность и эстетичный вид, устойчива к механическим повреждениям и преждевременному истиранию.

Актуальный дизайн – в продаже регулярно появляются коллекции, в которых отражены все современные тренды.

Многообразие форм и размеров.

Устойчивость к влаге и перепадам температур.

Керамическая плитка соответствует всем стандартам качества, что подтверждается сертификатами. По своей прочности, дизайну и эксплуатационным свойствам не уступает более дорогим аналогам.

Коллекции керамической плитки Creto

В коллекциях Creto представлен большой выбор плитки на любой вкус. Скромная классика, стилизация под натуральные материалы, пастельные и более насыщенные расцветки – компания выпустила более 100 вариантов плитки. Ценителям ярких нестандартных решений следует обратить внимание на изделия с метафорическими и предметными узорами – геометрия, цветочные орнаменты, художественная роспись.

Вся продукция ориентирована на вкусы современных потребителей и отлично соответствует модным тенденциям. Поверхность плитки может быть, как матовая, так и глянцевая. Особенно изысканно смотрятся изделия с 3 D рельефным декором.

Одни из самых популярных коллекций плитки Creto:

Creto Laurent – коллекция матовой плитки в стиле современного лофта, в которой преобладает черный и серый цвет. Есть как классические варианты, так и плитка со всевозможными орнаментами. Подходит для ванной, прихожей, кухни, гостиной.

Creto Forestina – отличный вариант для современного и стиля прованс. Поверхность материала матовая, приятного бежевого цвета.

Crema Marfil – плитка нежного бежевого цвета с лаппатированной поверхностью. Стилизованный под мрамор материал подойдет для ванной, гостиной и коридора.

Calacatta – универсальная матовая плитка белого цвета, которая подойдет для оформления любого помещения.

При создании каждой коллекции мастера Creto не оставляют без внимания ни одну важную деталь. Вся плитка производится на современных предприятиях, где контролируется каждый этап производства. Ежегодно товарный ассортимент пополняется.

Со всем ассортиментом можно ознакомится в каталоге интернет-магазина Эльман-Трейд: https://elmantrade.ru/countries-brands/creto.html. Сделать заказ можно с оперативной доставкой по Москве, области, а также всей России. На некоторые коллекции действуют скидки.

Магазин керамической плитки и керамогранита «Эльман-Трейд»

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