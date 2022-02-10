Обзор плитки Creto в магазине «Эльман-Трейд»

Компания представляет готовые комплексные решения для обустройства жилых и коммерческих помещений любой площади. Можно выбрать керамическую плитку Creto для санузла и ванной комнаты, кухни, коридора, общественных мест.
Преимущества керамической плитки Creto:
Керамическая плитка соответствует всем стандартам качества, что подтверждается сертификатами. По своей прочности, дизайну и эксплуатационным свойствам не уступает более дорогим аналогам.
В коллекциях Creto представлен большой выбор плитки на любой вкус. Скромная классика, стилизация под натуральные материалы, пастельные и более насыщенные расцветки – компания выпустила более 100 вариантов плитки. Ценителям ярких нестандартных решений следует обратить внимание на изделия с метафорическими и предметными узорами – геометрия, цветочные орнаменты, художественная роспись.
Вся продукция ориентирована на вкусы современных потребителей и отлично соответствует модным тенденциям. Поверхность плитки может быть, как матовая, так и глянцевая. Особенно изысканно смотрятся изделия с 3 D рельефным декором.
Одни из самых популярных коллекций плитки Creto:
При создании каждой коллекции мастера Creto не оставляют без внимания ни одну важную деталь. Вся плитка производится на современных предприятиях, где контролируется каждый этап производства. Ежегодно товарный ассортимент пополняется.
Со всем ассортиментом можно ознакомится в каталоге интернет-магазина Эльман-Трейд: https://elmantrade.ru/countries-brands/creto.html. Сделать заказ можно с оперативной доставкой по Москве, области, а также всей России. На некоторые коллекции действуют скидки.
Магазин керамической плитки и керамогранита «Эльман-Трейд»
8 (800) 302-70-03, office@elmantrade.ru, https://elmantrade.ru/
г. Москва, пр. 60-летия Октября, 8
Фото предоставлено рекламодателем
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