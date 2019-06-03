Плюсы и минусы покупки японского автомобиля

Стоит ли покупать японский автомобиль?

Как многие знают, Япония является одним из лидеров в развитии инновационных технологий. Это касается практически всех отраслей промышленности страны, в том числе и автомобилестроения. Такие автомобильные бренды как Toyota, Mazda, Honda, Suzuki, Nissan, Lexus популярны во всем мире. Мы, жители России, все чаще покупаем данные бренды, в том числе и на аукционе японских автомобилей. Однако необходимо разобраться, действительно ли они стоят такого повышенного внимания? Об этом мы поговорили с представителем компании «Garantrade» в Новосибирске, занимающимися привозом японских авто.

Достоинства

1. Прежде всего привлекает надежность японских транспортных средств. Качественная сборка и строгий контроль на всех этапах производства обеспечивают гарантию безупречного и длительного срока службы ТС. Такие машины очень редко выходят из строя. Даже купив подержанное авто с аукционов Японии, можно быть уверенным в его хорошем состоянии.

2. Далее необходимо отметить намного лучшую комплектацию в сравнении с отечественными и европейскими ТС. Речь идет о высоких технических характеристиках отдельных комплектующих, а также о возможности большего набора различных функциональных возможностей.

3. Покупателей привлекает и простота обслуживания японских автомобилей. Стоимость запчастей и ТО на порядок меньше, чем аналогичных моделей, произведенных в европейских странах и США. Это касается и цены самих транспортных средств. Японский рынок предлагает варианты, доступные по стоимости любому потребителю.

4. По соотношению цена/качество данные автомобили практически не имеют конкурентов. Ну а оригинальный дизайн и огромное количество моделей и модификаций (не все из них, кстати, есть на европейском рынке) дает возможность выбрать подходящее авто в зависимости от личных предпочтений и потребностей.

Некоторые нюансы

Назвать это недостатками мы вряд ли сможем, но выделить основные нюансы попробуем.

1. Для некоторых автолюбителей минусом может быть именно высокая технологичность желаемого авто.

В российской глубинке достаточно проблематично найти квалифицированных специалистов, которые способны обеспечить необходимое сервисное обслуживание, например, гибридным автомобилям (пример: Toyota Camry Hybrid, Toyota Prius, Honda Accord Hybrid и тд), но и спрос на такие авто, в данных населенных пунктах, на данный момент мал.

2. Есть также миф, о достаточно мягком металле кузова современного ТС, произведенного в Японии (в сравнении с отечественными и европейскими аналогами). Да, более тонкий слой лакокрасочного покрытия на некоторых моделях «японцев» требует бережного отношения или применения специальных мер по увеличению его защитных свойств. Но, как правило, это распространяется на «салонные» автомобили, а не на автомобили для внутреннего рынка Японии, которые и представлены на авто аукционах.

3.Так как японские транспортные средства имеют правое расположение руля, многих водителей отпугивает необходимость приспосабливаться к таким особенностям управления. Впрочем, привычка и практика способны решить это «неудобство». Дальний Восток России уже несколько десятков лет имеет абсолютно преимущество праворульных авто на дорогах.

4. С недавних времен, к нам в Гарантрейд стали поступать звонки с замечаниями относительно маленьких габаритов японских автомобилей. Конечно ничего кроме улыбки это не вызывает. Прогресс и современные потребности людей сформировали необходимость выпуска «компактных» авто. В практике нашей компании, в 2019 году наиболее популярными моделями данного класса, среди японских автомобилей, являются:

Honda Fit

Honda StepWGN

Honda Vezel

Nissan Note

Suzuki Jimny

Toyota Aqua

Примеры подобных недорогих автомобилей «нового» популярного формата можно посмотреть и в нашем каталоге привезенных авто (https://garantrade.com/catalog/ ). Фотографии с аукционов + приблизительные цены с доставкой во Владивосток.

В целом можно сделать вывод, что японские автомобили, будь то новая модель или подержанная — хороший выбор. Выбор нескольких сотен наших клиентов в месяц.

Наша команда всегда рада новым автолюбителям и готова с радостью и особым вниманием помочь приобрести качественный автомобиль непосредственно из Японии по привлекательной цене.

Фото с сайта garantrade.com