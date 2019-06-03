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S7 Airlines приступает к полётам из Новосибирска в Батуми

Батуми станет вторым грузинским городом, имеющим авиасообщение с Новосибирском.
  • 03/06/2019, 14:43
samolet

Партнёр аэропорта Толмачёво S7 Airlines приступает к выполнению новых прямых регулярных рейсов S7 5585/5586 по маршруту Новосибирск – Батуми – Новосибирск. Рейсы будут выполняться с 5 июня по средам на воздушных судах Airbus A320neo в двухклассной компоновке (эконом и бизнес), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Батуми станет вторым грузинским городом, имеющим авиасообщение с Новосибирском. С 29 апреля 2017 года, впервые с начала 1990-х годов, открыты прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси.

Фото: Gensa Gensa

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