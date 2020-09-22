Плюсы проживания и покупки недвижимости в Турции

Прежде чем решиться на переезд в Турцию, следует проанализировать все преимущества проживания в этом государстве.

Плюсы проживания в Турции

Главные плюсы проживания в Турции – это:

достаточно качественное образование в государственных и частных школах;

демократичные цены на одежду местного производства;

благоустроенные пляжи;

мягкий климат;

отсутствие пробок на дорогах.

Даже в таком небольшом по размеру курортном городке как Аланья, не говоря уже о Стамбуле, в каждом из районов имеется школа и даже лицеи, в которых обучаются исключительно девочки. Насчитывается несколько частных колледжей, в которых детям гарантирована безопасность пребывания.

Турецкая скорая помощь по-настоящему скорая. В этой стране хорошо развита медицина, причем некоторые виды услуг обходятся дешевле, чем в России, к примеру, стоматологические. Клиники оснащены современным оборудованием, в них работает квалифицированный персонал. Государство следит за ценами на медицинские препараты, в аптечных сетях нет поддельных лекарств.

Турция славится красивой прибрежной инфраструктурой. Глаз радует обилие зелени, фонтанов и лавочек. Есть много оборудованных мест для отдыха, и пользоваться ими можно бесплатно.

В Турции довольно эффективно работают правоохранительные органы, а бюрократия сведена к минимуму.

Аргументы в пользу приобретения недвижимости в Турции

Приобрести земельный участок в Турции – означает сделать выгодное вложение. На нем можно построить дом с планировкой, полностью удовлетворяющей индивидуальным требованиям. Недвижимость можно сдавать, в разгар курортного сезона она будет приносить хорошую прибыль или жить в ней постоянно.

В этой стране царит спокойная криминогенная обстановка, по городу, если нет автомобиля, можно передвигаться на современном общественном транспорте, цена билетов на который демократичная. При наличии личной машины ее всегда можно бесплатно помыть на заправках.

В пляжной зоне нет грузового транспорта, что создает комфортные условия для отдыха.

Почти во всех жилых комплексах, зданиях торгового и административного назначения имеются дизельные электрогенераторы, обеспечивающие автономное снабжение электричеством на случай перебоев в его подаче.

В крупных городах Турции насчитывается несколько аэропортов, из которых можно быстро улететь не только в Россию, но и в другие страны. Среди других плюсов можно выделить прекрасно развитую сеть дорожного сообщения, качественный асфальт.

Местные жители славятся своим дружелюбием и простотой в общении, лояльным настроем к иностранцам, здесь принято помогать другу другу. Они редко используют в своей лексике ругательные слова и почти никогда не повышают голоса на оппонента.

Но один из главных аргументов в пользу переезда в Турцию – это климат. Здесь есть и горы, и море, и потрясающий чистый воздух. Посещение публичных пляжей бесплатное, там имеются душевые кабинки, туалеты, раздевалки. На местных рынках по доступным ценам продается большое количество свежих овощей и фруктов.

А еще в этой стране бюджетная мобильная связь и интернет.

Приобретение недвижимости или заключение соглашения о продолжительной аренде дают возможность получить турецкий вид на жительство и гражданство.

За разумную цену можно купить достаточно просторные апартаменты в хорошем жилом комплексе. Иностранцам доступно ипотечное кредитование.

На владельцев недвижимости возлагается относительно небольшая налоговая нагрузка. Кроме этого, в Турции созданы прекрасные условия для развития предпринимательской деятельности.

Переезд в другую страну должен быть обдуманным. Взвесьте все «за» и «против» перед принятием окончательного решения. Стоимость жизни в Турции невысокая, инфраструктура хорошо развита, поэтому аргументов в пользу покупки недвижимости в этой стране более чем достаточно.

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