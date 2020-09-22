В Новосибирской области предотвращен ввоз партии зараженных томатов из Узбекистана

18 сентября 2020 года сотрудники Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ провели исследования образцов томатов, прибывших их Республики Узбекистан, сообщили в пресс-службе лаборатории.
— В ходе экспертизы был обнаружен карантинный вредитель — южноамериканская томатная моль. Общий вес зараженной продукции составил 11,18 тонны, — говорится в сообщении.
Отмечается, что полученные результаты исследований переданы в управление Россельхознадзора по Новосибирской области.
Фото: pixabay.com, автор- jackmac34
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