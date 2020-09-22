В Новосибирской области начинается осенний призыв на военную службу

Глава региона Андрей Травников 22 сентября подписал постановление «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области осенью 2020 года». Документом предусмотрено создание призывной комиссии Новосибирской области, которую возглавил лично глава региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В основной состав комиссии, помимо главы региона, вошли руководители областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ФКУ «Военный комиссариат Новосибирской области», ГУ МВД России по Новосибирской области и другие.

Постановлением утверждается создание призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, а также их составы. Министерству здравоохранения Новосибирской области предписано обеспечить своевременное прибытие врачей-специалистов учреждений здравоохранения в муниципальные образования региона для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, предоставление неотложной медицинской помощи на сборном пункте Новосибирской области и др.

Областному министерству физической культуры и спорта предписано оказать содействие военному комиссариату региона в организации на сборном пункте Новосибирской области спортивно-массовой работы и проверки физической подготовленности призывников, министерству культуры региона – в период отправки призывников организовать на сборном пункте проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе.

Осенний призыв 2020 года начнется 1 октября и закончится 31 декабря.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru