ПМЭФ-2025: билайн и Инфомаксимум подписали соглашение о развитии генеративного ИИ

В рамках Петербургского международного экономического форума ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) и ООО «Инфомаксимум» подписали соглашение о партнерстве, охватывающее сферы генеративного искусственного интеллекта и аналитики бизнес-процессов. Цель сотрудничества – стимулирование развития российских технологий и укрепление технологической независимости страны.

Соглашение предусматривает обмен опытом между компаниями, формирование специализированных рабочих групп и организацию совместных мероприятий, включая конференции и совещания. Предполагается, что такое взаимодействие поспособствует более интенсивному развитию технологий, повышению уровня их безопасности и оказанию поддержки российским разработчикам в области искусственного интеллекта и аналитических решений.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками билайна, подчеркнул важность данного соглашения для развития отечественных технологий, усиления технологического суверенитета и создания передовых решений для цифровой трансформации России. Он отметил, что совместная работа расширит возможности и доступность генеративного ИИ в государственном и коммерческом секторах, что положительно скажется на всей цифровой экосистеме страны.

Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум», заявил, что соглашение закрепляет общие цели в двух стратегически важных областях. Он отметил стремительные изменения в подходах к работе с данными и управлению бизнес-процессами, подчеркнув, что телекоммуникационная отрасль нуждается в эффективных и масштабируемых решениях, таких как система активной бизнес-аналитики Proceset.

Батыр Эмеев, исполняющий обязанности председателя Правительства Республики Мордовия, назвал сотрудничество примером продуктивного диалога между поставщиком технологий и крупным телеком-оператором, стремящимся к цифровой трансформации, и выразил готовность Республики Мордовия оказывать поддержку подобным проектам.