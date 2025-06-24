Энергетики Новосибирской области готовятся к новому удару стихии

Сетевики едва успели ликвидировать последствия урагана, который обрушился на юго-запад Новосибирской области в ночь на 19 июня. Между тем синоптики вновь предупреждают о неблагоприятной погоде в регионе.

В прошлый раз стихия оставила серьёзные разрушения: 81 опора ЛЭП была сломана или повреждена. Более суток 30 бригад, около 100 специалистов и 50 единиц техники восстанавливали электроснабжение. Мобильные генераторы помогали поддерживать работу. Пока линии 110 кВ ремонтируют и устанавливают новые опоры, электроснабжение обеспечивается по резервной схеме.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 24 июня ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, крупный град, усиление ветра 18-23 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более.

Стоит отметить, что в июне 2025 года Новосибирская область уже пережила несколько градовых штормов. Особенно сильные осадки выпали в Тогучинском и Убинском районах. Диаметр градин достигал 5–8 миллиметров, что стало новым рекордом. В минувшие выходные на крупный град жаловались дачники и жители Новосибирского района.

Ранее редакция сообщала о том, что аномальную жару прогнозируют летом в Новосибирской области. При этом осадки ожидаются в пределах нормы.